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Заморозки не отступают: в Украине прогнозируют похолодание

Автор: Анастасия Рокитна

Заморозки в Украине будут еще ночью 29 апреля. В некоторых регионах температура воздуха опустится до -5.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Завтра ночью в Украине, кроме южной части и Закарпатья, на поверхности почвы заморозки 0-5 (I уровень опасности, желтый).

Кроме того, в Сумской, Харьковской и Луганской областях сильные заморозки в воздухе 0-3 (II уровень опасности, оранжевый).

Сегодня во всех областях переменная облачность. Температура воздуха днем в западных областях составит +10+16, а ночью -1-3. На севере страны завтра днем будет +10+13, а ночью -1-3.

Напомним, в Украине объявлен оранжевый уровень опасности из-за заморозков.

Ранее сообщалось, что потепление в Украину придет в четверг. Температура воздуха поднимется во всех регионах до +19.

Отметим, в Украине в течение недели будет наблюдаться переменчивая погода. Только в конце недели ожидается улучшение погоды. Хотя в пятницу будут дожди с грозой.

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