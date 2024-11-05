Заморозки, місцями мокрий сніг: прогноз погоди в Україні на завтра

Найближчими днями в Україні збережеться прохолодна погода з температурними коливаннями. Зокрема, у ніч на 6 листопада стовпчики термометрів місцями опустяться до -3 градусів.

Про це заявила синоптик Наталка Діденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її допис у Facebook.

У середу вдень очікується деяке потепління - в середньому до +6…+11 градусів, а в Закарпатті та на півдні повітря прогріється до +10…+13 градусів.

У більшості областей країни переважатиме суха погода. Опади у вигляді дощу та мокрого снігу очікуються лише на сході.

Вітер прогнозується північно-західний, помірної сили. На сході та північному сході зберігатимуться сильні, місцями штормові пориви, що можуть ускладнити умови на дорогах. В інших регіонах вітер буде помірним, але з рвучкими поривами.

Погода в Києві

У Києві 6 листопада обійдеться без опадів, але буде прохолодно та вітряно. Вночі температура коливатиметься в межах +1…+3 градуси, вдень повітря прогріється до +7…+9 градусів. Вітер північно-західний, переважно помірний, однак можливі рвучкі пориви.