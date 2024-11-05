Заморозки, местами мокрый снег: прогноз погоды в Украине на завтра
В ближайшие дни в Украине сохранится прохладная погода с температурными колебаниями. В частности, в ночь на 6 ноября столбики термометров местами опустятся до -3 градусов.
Об этом заявила синоптик Наталья Диденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Facebook.
В среду днем ожидается некоторое потепление - в среднем до +6...+11 градусов, а в Закарпатье и на юге воздух прогреется до +10...+13 градусов.
В большинстве областей страны будет преобладать сухая погода. Осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются только на востоке.
Ветер прогнозируется северо-западный, умеренной силы. На востоке и северо-востоке будут сохраняться сильные, местами штормовые порывы, которые могут осложнить условия на дорогах. В других регионах ветер будет умеренным, но с порывистыми порывами.
Погода в Киеве
В Киеве 6 ноября обойдется без осадков, но будет прохладно и ветрено. Ночью температура будет колебаться в пределах +1...+3 градуса, днем воздух прогреется до +7...+9 градусов. Ветер северо-западный, преимущественно умеренный, однако возможны порывистые порывы.
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