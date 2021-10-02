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Местами дожди и заморозки: какой будет погода в первый выходной октября

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 2 октября почти на всей территории Украины ожидается солнечная и сухая погода. Дожди ожидаются в западных областях, а на востоке страны температура упадет ночью до -2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Погода в Украине

На западе синоптики прогнозируют сухую и солнечную погоду за исключением Ровенской области и некоторых регионов Волынской области - там в течение суток дожди. Температура воздуха составит днем +14 +17 градусов, ночью +5 +8.

В северных областях без осадков. Столбики термометра днем покажут +13 +15, а днем опустятся до 0 +4 градусов.

На востоке ожидаются ночные заморозки до -2, а днем температура поднимется до +14 +16, осадков не прогнозируется.

В южных областях ожидается сухая и ясная погода. Синоптики обещают днем до +13 +16, ночью +3 + 7.

В центре страны столбики термометра днем покажут +13 +16, а ночью упадут до +1 +3 градусов. Осадков также не ожидается.

Погода в Киеве

В столице сегодня погода будет солнечной и сухой, днем синоптики прогнозируют +14 +16, а ночью +2 +4 градуса, ветер юго-восточных направлений.

Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в течение октября.

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Погода в УкраинеУкргидометцентр