Подекуди дощі та заморозки: якою буде погода в перший вихідний жовтня

Погода в Україні

На заході синоптики прогнозують суху та сонячну погоду за вийнятком Рівненської області та деяких регіонів Волинської області - там протягом доби дощі. Температура повітря становитиме вдень +14 +17 градусів, вночі +5 +8.

У північних областях без опадів. Стовпчики термометра вдень покажуть +13 +15, а вдень опустяться до 0 +4 градусів.

На сході очікуються нічні заморозки до -2, а вдень температура підніметься до +14 +16, опадів не прогнозується.

У південних областях очікується суха та ясна погода. Синоптики обіцяють вдень до +13 +16, вночі +3 +7.

У центрі країни стовпчики термометра вдень покажуть +13 +16, а вночі впадуть до +1 +3 градусів. Опадів також не очікується.

Погода в Києві

У столиці сьогодні погода буде сонячною та сухою, вдень синоптики прогнозують +14 +16, а вночі +2 +4 градуси, вітер південно-східних напрямків.