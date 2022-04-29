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Заморозки и дожди: какой будет погода в Украине сегодня

Новина українською →
Украина, Пятница 29 апреля 2022 07:00
Заморозки и дожди: какой будет погода в Украине сегодня Фото: погода в Украине 29 апреля будет с заморозками и дождями (pixabay)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 29 апреля в Украине ночью в западных и северных областях вероятны заморозки. Днем местами будет идти дождь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в большинстве центральных, Одесской, Николаевской областях, на Закарпатье и Прикарпатье ночью умеренный, а днем небольшой дождь. На остальной территории без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

При этом на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0 -3 градусов.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +1 +3, днем +13 +15 градусов;
  • на западе ночью +3 + 7 градусов, а днем +11 + 17;
  • в восточных областях ночью +5 +9, днем +16 +18 градусов;
  • на юге страны ночью +7 +11 градусов, а днем +14 +19;
  • в центральных областях ночью +6 +9, днем +13 +16 градусов.

Заморозки и дожди: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/сек. Температура по области ночью +1 +6 тепла, на поверхности почвы заморозки от 0 до -3. Ночью в Киеве ожидается +4 +6 градусов тепла, а днем +12 +14.

Заморозки и дожди: какой будет погода в Украине сегодня

Напомним, ранее синоптики предупреждали о заморозках в ночь с 29 апреля по 1 мая.

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Погода в Украине Укргидометцентр
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