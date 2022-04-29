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Заморозки та дощі: якою буде погода в Україні сьогодні

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Україна, П'ятниця 29 квітня 2022 07:00
Заморозки та дощі: якою буде погода в Україні сьогодні Фото: погода в Україні 29 квітня буде із заморозками та дощами (pixabay)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 29 квітня в Україні вночі у західних та північних областях ймовірні заморозки. Вдень місцями йтиме дощ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в більшості центральних, Одеській, Миколаївській областях, на Закарпатті та Прикарпатті вночі помірний, а вдень невеликий дощ. На решті території без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

При цьому на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки 0 -3 градусів.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +1 +3, вдень +13 +15 градусів;
  • на заході вночі +3 +7 градусів, а вдень +11 +17;
  • у східних областях вночі +5 +9, вдень +16 +18 градусів;
  • на півдні країни вночі +7 +11 градусів, а вдень +14 +19;
  • у центральних областях вночі +6 +9, вдень +13 +16 градусів.

Заморозки та дощі: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Києві

Сьогодні в столиці без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 м/с. Температура по області вночі +1 +6 тепла, на поверхні ґрунту заморозки від 0 до -3. Вночі в Києві очікується +4 +6 градусів тепла, а вдень +12 +14.

Заморозки та дощі: якою буде погода в Україні сьогодні

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про заморозки в ніч з 29 квітня по 1 травня.

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Погода в Україні Укргидометцентр
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