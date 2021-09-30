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Заморозки до -3 и местами дожди: прогноз погоды на сегодня

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 30 сентября на всей территории Украины, кроме западных областей, ожидается сухая и ясная погода. Заморозки до -3 ночью придут в некоторые регионы страны.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

На западе синоптики днем прогнозируют дожди, но осадки обойдут Черновицкую и Ровенскую области. Температура воздуха составит днем +14 +18, а ночью +4 +11.

В северных областях ночью ожидаются заморозки, без осадков. Столбики термометра днем покажут +12 +15, а ночью упадут до -3 соответственно.

На востоке температура воздуха днем составит + 13 + 15 градусов, ночью в регионы придут заморозки до -3.

В южных областях ожидается сухая и ясная погода, днем столбики термометра поднимутся до +13 +16, ночью упадут до +4 +8 градусов.

Центральную часть страны ночью местами тоже ожидают ночные заморозки, но без осадков. Температура будет колебаться в пределах +13 +15 днем, а ночью упадет до -3.

Погода в Киеве

Сегодня в столице ожидается солнечная и сухая погода. Синоптики прогнозируют до +12 +14 градусов днем, а ночью +3 + 5.

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Погода в УкраинеУкргидометцентр