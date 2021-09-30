Заморозки до -3 та подекуди дощі: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні

На заході синоптики вдень прогнозують дощі, однак опади оминуть Чернівецьку та Рівненську області. Температура повітря становитиме вдень +14 +18, а вночі +4 +11.

У північних областях вночі очікуються заморозки, без опадів. Стовпчики термометра вдень покажуть +12 +15, а вночі впадуть до -3 відповідно.

На сході температура повітря вдень становитиме +13 +15 градусів, вночі до регіонів прийдуть заморозки до -3.

У південних областях очікується суха та ясна погода, вдень стовпчики термометра піднімуться до +13 +16, вночі впадуть до +4 +8 градусів.

Центральну частину країни вночі місцями теж очікують нічні заморозки, але без опадів. Температура коливатиметься в межах +13 +15 вдень, а вночі впаде до -3.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці очікується сонячна та суха погода. Синоптики прогнозують до +12 +14 градусів вдень, а вночі +3 +5.