С заморозками ночью, но солнечно днем: прогноз погоды на завтра

Майское солнце, в дневные часы, пригреет воздух до приятной, теплой температуры.

По всей Украине, кроме Крыма, Закарпатья, Прикарпатья и Волыни - без осадков. В упомянутых регионах ожидается кратковременный дождь и местами гроза.

"Ветер юго-восточный, в юго-восточной части - северо-восточный, 5-10 м/с", - пишет пресс-служба.

Температура воздуха 6 мая:

Ночью в западных областях и на побережье морей ожидаются от +4 до +9. На остальной территории от +1 до +6. Днем в Украине от +14 до +19, на западе - от +20 до +24.

Фото: погода в Украине 6 мая (facebook.com/UkrHMC)