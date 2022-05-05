UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

С заморозками ночью, но солнечно днем: прогноз погоды на завтра

Фото: погода в Украине 6 мая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 6 мая, в Украине ожидается малооблачная погода. Ночью же, из-за выхолаживания поверхностей, в большинстве регионов возможны заморозки на почве.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Украинского гидрометеорологического центра.

Майское солнце, в дневные часы, пригреет воздух до приятной, теплой температуры.

По всей Украине, кроме Крыма, Закарпатья, Прикарпатья и Волыни - без осадков. В упомянутых регионах ожидается кратковременный дождь и местами гроза.

"Ветер юго-восточный, в юго-восточной части - северо-восточный, 5-10 м/с", - пишет пресс-служба.

Температура воздуха 6 мая:

Ночью в западных областях и на побережье морей ожидаются от +4 до +9. На остальной территории от +1 до +6. Днем в Украине от +14 до +19, на западе - от +20 до +24.

Фото: погода в Украине 6 мая (facebook.com/UkrHMC)

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаПогода