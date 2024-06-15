Замороження конфлікту сьогодні - це рецепт для подальшої агресивної війни, - фон дер Ляєн

"Замороження конфлікту сьогодні, коли іноземні війська окуповують українську землю, не є відповіддю. Де факто, це рецепт для подальшої агресивної війни", - сказала фон дер Ляєн.

Натомість, як зазначила президент Євррокомісії, світові лідери мають підтримати всеосяжний, справедливий та стійкий мир для України.

"Такий мир, що відновить суверенітет та територіальну цілісність України, непорушність всіх кордонів, суверенітет всіх народів, - саме це є ставкою", - наголосила вона.