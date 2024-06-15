Заморозка конфликта сегодня - это рецепт для последующей агрессивной войны, - фон дер Ляен

"Заморозка конфликта сегодня, когда иностранные войска оккупируют украинскую землю, не ответ. Где факто, это рецепт для последующей агрессивной войны", - сказала фон дер Ляен.

Как отметила президент Еврокомиссии, мировые лидеры должны поддержать всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир для Украины.

"Такой мир, который восстановит суверенитет и территориальную целостность Украины, нерушимость всех границ, суверенитет всех народов, - именно это ставка", - подчеркнула она.