Замороження фінансування США гальмує розслідування воєнних злочинів РФ, - Reuters

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За інформацією джерел видання, щонайменше п'ять проєктів Офісу генпрокурора, які фінансуються США, було заморожено. Вони займалися найрізноманітнішими питаннями - від збереження доказів з поля бою до антикорупційних ініціатив і реформи системи прокуратури України.

Reuters уточнює, що два з перерахованих проєктів фінансували USAID, три - Бюро з питань міжнародного наркобізнесу та правоохоронних заходів і один - безпосередньо Держдепартаментом.

Такі програми надають шанс для докладного документування повідомлень про звірства на полі бою в Україні.

Співрозмовники видання стверджують, що через замороження фінансування перестали працювати майже 40 експертів, що надала Джорджтаунська ініціатива з міжнародного кримінального правосуддя.

Також скорочення фінансування вплинуло і на роботу неурядових організацій. Представники двох таких організацій повідомили Reuters, що їхня робота зі збору свідчень жертв і документування шкоди може бути припинена або вже заморожена.