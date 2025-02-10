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Замороження фінансування США гальмує розслідування воєнних злочинів РФ, - Reuters

Понеділок 10 лютого 2025 16:43
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Замороження фінансування США гальмує розслідування воєнних злочинів РФ, - Reuters Ілюстративне фото: рішення США про заморожування іноземної допомоги позначається на розслідуваннях воєнних злочинів РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Рішення США призупинити фінансування програм допомоги іншим країнам вплинуло на розслідування воєнних злочинів російських окупантів в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За інформацією джерел видання, щонайменше п'ять проєктів Офісу генпрокурора, які фінансуються США, було заморожено. Вони займалися найрізноманітнішими питаннями - від збереження доказів з поля бою до антикорупційних ініціатив і реформи системи прокуратури України.

Reuters уточнює, що два з перерахованих проєктів фінансували USAID, три - Бюро з питань міжнародного наркобізнесу та правоохоронних заходів і один - безпосередньо Держдепартаментом.

Такі програми надають шанс для докладного документування повідомлень про звірства на полі бою в Україні.

Співрозмовники видання стверджують, що через замороження фінансування перестали працювати майже 40 експертів, що надала Джорджтаунська ініціатива з міжнародного кримінального правосуддя.

Також скорочення фінансування вплинуло і на роботу неурядових організацій. Представники двох таких організацій повідомили Reuters, що їхня робота зі збору свідчень жертв і документування шкоди може бути припинена або вже заморожена.

Воєнні злочини росіян

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявляв, що за півроку було зафіксовано щонайменше 79 випадків страт українських військовополонених.

Також 23 січня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що в мережі з'явилося відео, на якому окупанти розстрілюють одразу шістьох українських військовополонених.

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