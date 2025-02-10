Заморозка финансирования США тормозит расследование военных преступлений РФ, - Reuters
Решение США приостановить финансирование программ помощи другим странам повлияло на расследование военных преступлений российских оккупантов в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По информации источников издания, как минимум пять финансируемых США проектов Офиса генпрокурора были заморожены. Они занимались самыми разными вопросами - от сохранения улик с поля боя до антикоррупционных инициатив и реформы системы прокуратуры Украины.
Reuters уточняет, что два из перечисленных проектов финансировались USAID, три - Бюро по вопросам международного наркобизнеса и правоохранительным мерам и один - непосредственно Госдепартаментом.
Такие программы предоставляют шанс для подробного документирования сообщений о зверствах на поле боя в Украине.
Собеседники издания утверждают, что из-за замораживания финансирования перестали работать почти 40 экспертов, которых предоставила Джорджтаунская инициатива по международному уголовному правосудию.
Также сокращение финансирования повлияло и на работу неправительственных организаций. Представители двух таких организаций сообщили Reuters, что их работа по сбору свидетельств жертв и документированию ущерба может быть приостановлена или уже заморожена.
Военные преступления россиян
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявлял, что за полгода было зафиксировано по меньшей мере 79 случаев казней украинских военнопленных.
Также 23 января уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что в сети появилось видео, на котором оккупанты расстреливают сразу шестерых украинских военнопленных.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.