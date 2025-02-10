Заморозка финансирования США тормозит расследование военных преступлений РФ, - Reuters

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По информации источников издания, как минимум пять финансируемых США проектов Офиса генпрокурора были заморожены. Они занимались самыми разными вопросами - от сохранения улик с поля боя до антикоррупционных инициатив и реформы системы прокуратуры Украины.

Reuters уточняет, что два из перечисленных проектов финансировались USAID, три - Бюро по вопросам международного наркобизнеса и правоохранительным мерам и один - непосредственно Госдепартаментом.

Такие программы предоставляют шанс для подробного документирования сообщений о зверствах на поле боя в Украине.

Собеседники издания утверждают, что из-за замораживания финансирования перестали работать почти 40 экспертов, которых предоставила Джорджтаунская инициатива по международному уголовному правосудию.

Также сокращение финансирования повлияло и на работу неправительственных организаций. Представители двух таких организаций сообщили Reuters, что их работа по сбору свидетельств жертв и документированию ущерба может быть приостановлена или уже заморожена.