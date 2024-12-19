Заморожені російські активи та фонди ЄС можуть об'єднати: для чого це потрібно

Він провів зустріч із Комісаром ЄС з питань економіки та продуктивності Валдісом Домбровскісом, який нещодавно вступив на нову посаду.

Під час обговорення створення довгострокового механізму відновлення України за принципом плану Маршалла, українська сторона запропонувала об’єднати заморожені російські активи та фонди ЄС.

Це, як зазначив Шмигаль, дозволить залучити європейські компанії до відбудови країни на взаємовигідних умовах.

Під час зустрічі сторони також були обговорені інші питання співпраці та економічної підтримки:

Фінансова допомога. Євросоюз підтвердив надання Україні макрофінансової допомоги на суму 18,1 млрд євро у межах ініціативи G7 з прискорення доходів. Очікується, що перший транш буде перерахований уже в січні 2025 року. Ukraine Facility. Україна отримала 16 млрд євро для стабілізації економіки, підтримки реформ і вирішення нагальних потреб. Це стало можливим завдяки фінансовому механізму ЄС. Міжурядові консультації. Була досягнута домовленість щодо проведення міжурядові консультації з ЄС на початку 2025 року для координації подальшої співпраці в економічній, гуманітарній і військовій сферах.

Також Шмигаль подякував Домбровскісу за його особистий внесок у розвиток відносин між Україною та ЄС.

Окрім цього, комісар запевнив у подальшій гуманітарній, військовій та економічній підтримці України з боку ЄС.

Нагадаємо, нещодавно Україна отримала транш від Євросоюзу у розмірі 4,1 млрд євро.