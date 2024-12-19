Заморожені російські активи та фонди ЄС можуть об'єднати: для чого це потрібно

Україна продовжує отримувати фінансову та політичну підтримку з боку ЄС. Зокрема заарештовані активи РФ та європейські фонди можуть об'єднати заради збільшення ефективності відновлення країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
Він провів зустріч із Комісаром ЄС з питань економіки та продуктивності Валдісом Домбровскісом, який нещодавно вступив на нову посаду.
Під час обговорення створення довгострокового механізму відновлення України за принципом плану Маршалла, українська сторона запропонувала об’єднати заморожені російські активи та фонди ЄС.
Це, як зазначив Шмигаль, дозволить залучити європейські компанії до відбудови країни на взаємовигідних умовах.
Під час зустрічі сторони також були обговорені інші питання співпраці та економічної підтримки:
Також Шмигаль подякував Домбровскісу за його особистий внесок у розвиток відносин між Україною та ЄС.
Окрім цього, комісар запевнив у подальшій гуманітарній, військовій та економічній підтримці України з боку ЄС.
Нагадаємо, нещодавно Україна отримала транш від Євросоюзу у розмірі 4,1 млрд євро.
Також додамо, що глава дипломатії ЄС Кая Каллас повідомила про те, що з наступного року європейські країни виділятимуть кожного місяця на відновлення України 1,5 млрд євро.
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