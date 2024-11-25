Заморожені активи РФ можуть стати козирем у завершенні війни в Україні, - Reuters

Під час своєї передвиборчої кампанії обраний президент США Дональд Трамп заявив, що здатен завершити війну в Україні протягом 24 годин. Однією з ключових причин для такого кроку він називає небажання США продовжувати оплачувати військову та економічну допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Тоді Трамп натякнув, що за умови фінансової підтримки з боку Європи, можливо, за рахунок заморожених російських валютних резервів у розмірі 300 мільярдів доларів, він міг би домовитися з російським диктатором Володимиром Путіним про вигідні умови припинення конфлікту.

Ця перспектива викликає занепокоєння не тільки в України, а й у Європейського Союзу та Великої Британії. Угода, яка послабить позиції Києва, може поставити під загрозу безпеку всієї Європи. Однак, на думку аналітиків, якщо Європа продемонструє готовність виділити значні кошти для підтримки України, це може змусити Трампа переглянути свої плани.

Економічна підтримка Європи також може стати сигналом для Путіна, що Захід готовий продовжувати війну на виснаження, а Україна здатна утримувати лінію фронту, попри затяжний конфлікт.

Одним із можливих варіантів фінансування є використання заморожених російських активів. Однак такі дії стикаються з юридичними та політичними перешкодами: країни ЄС побоюються, що конфіскація може порушити міжнародне право і послабити довіру до євро.

Альтернативою може стати надання Україні репараційного кредиту, за якого Київ закладе свої вимоги до Росії про відшкодування збитків. Якщо Москва відмовиться платити, ці вимоги перейдуть до країн G7, які потім зможуть компенсувати їх за рахунок заморожених активів.

Експерти зазначають, що такий підхід забезпечив би довгострокову підтримку України, зміцнив би західну оборонну промисловість і дав би Трампу можливість продемонструвати свій підхід до зовнішньої політики під гаслом «мир через силу». Однак для реалізації цього плану знадобиться згода всіх сторін і значні зусилля з його координації.