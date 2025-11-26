Заморожені активи РФ можуть піти на компенсації за зруйноване житло, - Шуляк

На програму "єВідновлення" в проєкті Держбюджету на 2026 рік виділили лише третину потрібних для її фінансування коштів. Однак подальша її реалізація можлива за рахунок міжнародної допомоги, сума якої на цей момент вже перевищила 20 млрд грн.

Крім цього, розраховують на законодавче підґрунтя, що дозволить використати для "єВідновлення" кошти від заморожених російських активів або прибутків від них.

"І ми, і Мінфін розуміємо, що потрібно активізувати та більше працювати, наприклад, з Банком розвитку Ради Європи, який готовий надавати додаткові кошти. Нагадаю, спільно зі Світовим Банком вони профінансували програму на більше ніж 20 млрд грн. Крім цього, з коштів міжнародних партнерів є невикористані 2 млрд грн, закладені на 2026 рік, тому вони готові продовжити фінансування саме за цією програмою", - розповіла народна депутатка.

Олена Шуляк зазначила, що зараз надважливо долучити до фінансування таких програм кошти заморожених у світі російських активів або прибутків від них. Ба більше, однією з правок, поданою нею до проєкту Держбюджету, ухваленому в першому читанні, була можливість використовувати ці кошти як джерело для фінансування програми "єВідновлення".

"Наш аргумент полягав у тому, що на законодавчому рівні процес компенсацій повинен мати якомога більше джерел для фінансування житлових програм. Тому головне зараз - російські заморожені активи. Саме так і виглядає справедливість: активи РФ повинні піти на те, щоб виплатити людям кошти для придбання нових домівок замість знищених росіянами. Найкращого прояву справедливості, думаю, немає. Тож ми дуже розраховуємо на цю можливість», - резюмувала Олена Шуляк.