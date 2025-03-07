Заморожені активи РФ мають стати головним ресурсом допомоги ЄС, - Леонов

"ЄС сповідує підхід, який давно та послідовно пропонує наш президент Володимир Зеленський – платити має агресор. Отже, головним ресурсом допомоги мають стати заморожені російські активи", - заявив Леонов.

Нардеп також відмітив, що за різними даними, найбільш вагома частина заморожених активів РФ – від 190 до 250 мільярдів євро – зберігається у центральному європейському депозитарії Euroclear у Бельгії.

"50 мільярдів суверенних та приватних російських активів знерухомлено у Великобританії. 19 мільярдів у Франції. 7 мільярдів - у США", - додав Леонов, член Комітету ВР з питань податкової та митної політики.

Він наголосив, що збільшення допомоги Україні залежить від політичної волі ЄС щодо використання заморожених активів.

"Якщо таке рішення буде прийняте, питання збільшення допомоги Україні у найближчий перспективі буде закрито. Ми маємо міцних союзників у цьому питанні, це - країни Балтії та Північної Європи, головний дипломат ЄС - Кая Каллас. Однак треба бути щирим, це складне питання, його розв’язання потребуватиме часу", - сказав Леонов.

Також за його словами, загалом Європа має сукупний ресурс для допомоги Україні у вигляді заморожених російських активів десь на 250-300 мільярдів. У вигляді відсотків вони дають кілька мільярдів на рік. Але цей ресурс вже використано.

"Особливо варто відзначити нещодавню Угоду між Мінфіном України та Казначейством Великої Британії, завдяки якій ми отримаємо кредит на майже 3 мільярди доларів, який буде погашений за російський кошт. "Це яскравий приклад того, як заморожені активи агресора можуть працювати на посилення та відновлення нашої країни", – резюмував нардеп.