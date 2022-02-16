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Украина объявила подозрение "замминистра" из ОРДО

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Донбасс, Среда 16 февраля 2022 17:00
Украина объявила подозрение "замминистра" из ОРДО Фото: "замминистру ДНР" сообщили о подозрении (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Украинская прокуратура заочно объявила подозрение "заместителю министру промышленности и торговли" так называемой "ДНР". Он обвиняется в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Донецкой области.

По данным следствия, подозреваемый в 2010 году был избран депутатом Донецкого городского совета. С 2018 года он занял пост "замминистра" и реализовывал политику оккупационной администрации России.

В частности, ему непосредственно подчиняются так называемые "департаменты и отделы" в сферах цветной металлургии, машиностроения, развития химической и фармацевтической промышленности, а также лицензирование торговли.

Среди обязанностей подозреваемого - организация управления промышленными и торговыми предприятиями, которые остались на временно оккупированной территории Донбасса и фактически перешли под контроль представителей пророссийских боевиков. В прокуратуре отметили, что производимая продукция реализуется для получения прибыли, которая затем направляется на финансирование оккупационной администрации.

Кроме того, подозреваемый с помощью некоторых средств массовой информации и во время встреч с населением оккупированных территорий вел агитацию за так называемую "ДНР".

"Замминистра" сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и суверенитет Украины, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 110 УК Украины). Ему грозит до пяти лет тюремного заключения.

Напомним, ранее прокуратура объявила о подозрении украинцу и двум сотрудникам Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ в сборе разведывательной информации и поставках оружия на оккупированные территории Донбасса.

Отметим, в конце января сотрудники СБУ задержали агента военной разведки России, который планировал теракты в Одессе.

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