Заммэра Черкасс подозревают в растрате более 3 млн гривен

Второй подозреваемый - заместитель начальника одного из департаментов Черкасского городского совета

Прокуратура Черкасской области сообщила о подозрении в растрате бюджетных средств в особо крупных размерах двум должностным лицам Черкасского городского совета. Об этом говорится в заявлении пресс-центра прокуратуры области.

Один из подозреваемых в присвоении средств бюджета - заместитель городского главы, второй - заместитель начальника одного из департаментов Черкасского городского совета. Четырем подозреваемым сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

"Должностные лица Черкасского городского совета по предварительному сговору между собой, с целью растраты бюджетных средств в пользу третьего лица, привлекли к своей противоправной деятельности частного предпринимателя и ее мужа. Именно с частным предпринимателем указанные должностные лица в 2017 году от имени департамента образования и гуманитарной политики Черкасского городского совета заключили договоры поставки", - говорится в отчете.

Отмечается, что таким образом за якобы указанные услуги из бюджета было перечислено более 3 млн 260 тыс грн.

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