Социальные страницы
Курси валют
USD
26.19
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.19
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2617.17
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.38
Курс евро
Покупка 30.13
Продажа 30.38
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3097.68
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.29
НБУ 4.23
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.19
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.19
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2617.17
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.38
Курс евро
Покупка 30.13
Продажа 30.38
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3097.68
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.29
НБУ 4.23
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Заступник мера Черкас підозрюють у розтраті понад 3 млн гривень

НовиниСуспільство    08.06.2018 - 02:02
Ілюстративне фото: чиновники (chk.gp.gov.ua)
Ілюстративне фото: чиновники (chk.gp.gov.ua)

Другий підозрюваний - заступник начальника одного з департаментів Черкаської міської ради

Прокуратура Черкаської області повідомила про підозру у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах двом посадовим особам Черкаської міської ради. Про це йдеться в заяві пресс-центра прокуратури області.

Один з підозрюваних у привласненні коштів бюджету - заступник міського голови, другий - заступник начальника одного з департаментів Черкаської міської ради. Чотирьом підозрюваним повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

"Посадові особи Черкаської міської ради за попередньою змовою між собою, з метою розтрати бюджетних коштів на користь третьої особи, залучили до своєї протиправної діяльності приватного підприємця та її чоловіка. Саме з приватним підприємцем зазначені посадові особи в 2017 році від імені департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради уклали договори поставки", - йдеться у звіті.

Наголошується, що таким чином за нібито зазначені послуги з бюджету було перераховано понад 3 млн 260 тис грн.

Нагадаємо, поліція Києва відкрила справу за фактом розгрому табору ромів.

Україна завершила формування антикорупційної інфраструктури, - Порошенко Генсекретаря Єлисейського палацу запідозрили в корупції
Теги публікації: Черкаси, коррупция  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Смерть Леоніда Кантера: режисер записав самогубство на відео
"ФСБ читає листування в Facebook": Бабченко зробив гучну заяву
"Влаштовувати цькування": Сніжана Єгорова розцінює скандальне опитування, як заклик до її вбивства
"Готовий до смерті": Сенцов хоче відмовитися від примусового годування
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Погоджуюся