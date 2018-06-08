Заступник мера Черкас підозрюють у розтраті понад 3 млн гривень

Другий підозрюваний - заступник начальника одного з департаментів Черкаської міської ради

Прокуратура Черкаської області повідомила про підозру у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах двом посадовим особам Черкаської міської ради. Про це йдеться в заяві пресс-центра прокуратури області.

Один з підозрюваних у привласненні коштів бюджету - заступник міського голови, другий - заступник начальника одного з департаментів Черкаської міської ради. Чотирьом підозрюваним повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

"Посадові особи Черкаської міської ради за попередньою змовою між собою, з метою розтрати бюджетних коштів на користь третьої особи, залучили до своєї протиправної діяльності приватного підприємця та її чоловіка. Саме з приватним підприємцем зазначені посадові особи в 2017 році від імені департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради уклали договори поставки", - йдеться у звіті.

Наголошується, що таким чином за нібито зазначені послуги з бюджету було перераховано понад 3 млн 260 тис грн.

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