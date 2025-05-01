Замкомандира "Тайфуну" Павло Гвозденко: Вчорашні геймери вже знищили "Борисоглебск-2"

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Як бійці "Тайфуну" ліквідували потужний комплекс РЕБ РФ під Покровськом?

Чому до підрозділу беруть геймерів?

Як вдалося зупинити наступ РФ на Покровськ?

Де працює "Тайфун" і як взаємодіє з іншими підрозділами?

У листопаді українські сили здобули гучну перемогу, ліквідувавши один із найпотужніших засобів електронної боротьби російської армії – комплекс "Борисоглебск-2".

За словами заступника командира спецпідрозділу "Тайфун" Павла Гвозденка, саме ця операція стала поворотною у стримуванні ворога під Покровськом. Як проходила спецоперація та чим особливою була ця оборона – замкомандира "Тайфуну" розповів РБК-Україна. Повну версію розмови дивіться на YouTube-каналі РБК-Україна.

Створення спецзагону

Спецзагін "Тайфун" – досить молодий підрозділ, але з довгою бойовою історією. Проект створення підрозділу стартував рік тому, на початку літа, ставши третім загоном спеціального призначення в Нацгвардії. Кістяк команди склали люди з відповідним досвідом, і офіційний набір до "Тайфуну" розпочався на початку вересня.​

На відміну від попередніх, більш засекречених загонів, набір до "Тайфуну" супроводжувався активною інформаційною кампанією, розповідає заступник командира.

"Раніше такі загони були більш засекречені і, в принципі, було дуже мало інформації в інформаційному просторі щодо таких проектів. У зв'язку з тим, що непросто вже було знайти людей в команду, тому що ми бачили проблеми з мобілізацією, вже бажаючих не так багато було, відповідно, прийнято рішення більше розрекламувати цю історію", – каже Гвозденко.

Завдяки цьому вдалося швидко набрати персонал, який після навчання вже доєднався до бойових екіпажів та виконував завдання на фронті.​

Особливий відбір

Оскільки підрозділ спеціалізується на роботі з безпілотними системами, відбір кандидатів мав свої особливості. Стать та вік не мали ключового значення, адже це специфічна робота. "Перевага надавалася не лише фізично підготовленим особам, але й тим, хто мав навички роботи з дронами, інженерний досвід або був геймером", – зауважує заступник командира.

Це пояснюється тим, що управління безпілотниками вимагає специфічних технічних умінь та швидкої реакції. Гвозденко підкреслює, що ключовим фактором є самомотивація: навіть без попереднього досвіду, але з сильним бажанням людина може опанувати необхідні навички.​

Головна задача спецпідрозділу – підтримувати бригади, які утримують фронт, – Павло Гвозденко

"Тайфун" – там, де найважче

Основною задачею "Тайфуну" є підтримка бригад, які утримують лінію оборони. У критичних ситуаціях, коли ворог здійснює наступ з використанням великої кількості техніки та живої сили, спецпризначенці виїжджають на напрямок і допомагають стабілізувати ситуацію.

"Наші екіпажі працюють на найбільш гарячих напрямках, працюють досить таки ефективно. Основна задача їхня – стабілізувати ситуацію, не дати ворогу просуватися вперед", – розповідає Гвозденко.

Загін був сформований з нової команди, хоча близько 20 осіб перейшли з підрозділу "Омега" Національної гвардії, маючи значний бойовий досвід. Це дозволило швидко та ефективно організувати роботу.​

"Наша команда дуже самомотивована, і це класно, тому що ти не можеш скидати свій темп, коли ти дивишся, як викладаються люди поряд з тобою, і розумієш, що мусиш бути в тонусі. Я навіть з віком трошки більше 40, але все-таки стараюся завжди не пасти задніх. Тому що коли ти ще заступник командира – якраз займаєшся бойовою роботою", – каже Павло.

Удар по технічному серцю ворога – "Борисоглебск-2"

Згідно з даними спецпризначенців, російський комплекс радіоелектронної боротьби "Борисоглебск-2" є одним із найдорожчих та найефективніших засобів протидії дронам і зв'язку. На початку війни у Росії було 14 таких систем. На момент операції три з них уже було знищено, а четвертий став здобиччю українських бійців у районі Покровська.

"Ми не могли повірити, що вдалося виявити такий серйозний об'єкт. Але після дев'яти точних бойових вильотів – комплекс було знищено", – згадує співрозмовник.

Операція стала можливою завдяки точній роботі розвідки бригади "Червона Калина" та ефективній координації з пілотами безпілотників.

Чому ж ця операція була унікальною? За словами заступника командира, ключовим фактором успіху стало те, що в момент удару "Борисоглебск-2" ще не був увімкнений. Інакше дрону не вдалося б навіть наблизитися: система глушить усе навколо, включно з власною технікою РФ. Це і стало слабким місцем.

"Якби він був активований, ми б не мали шансів. Але росіяни не можуть працювати з ним постійно, бо глушаться навіть їхні власні сигнали", – пояснює Гвозденко.

За його словам, знищення цього комплексу стало не лише символічною, а й стратегічною перемогою, яка суттєво вплинула на хід подій на Донбасі.

Вся команда спецпідрозділу дуже мотивована, каже замкомандира

Битва за Покровськ: як вдалося зупинити наступ РФ

Паралельно з операцією знищення комплексу, підрозділ "Тайфун" брав участь в обороні Покровська. Це напрямок, де Росія намагалася просунутися до Костянтинівки, аби обрізати логістичні шляхи значної ділянки східного фронту.

Противник задіяв піхоту, бронетехніку та РЕБ. Але завдяки якісній оборонній стратегії, масовому використанню FPV-дронів, літаків-бомберів та плідній співпраці з іншими підрозділами українським захисникам вдалося стримати навалу.

"Без дронів втримати місто було б неможливо. Піхота, БПЛА-підрозділи та командири об’єднали зусилля, аби не допустити просування ворога. Хоч і було допущено певні помилки, але головний результат очевидний – Покровськ досі залишається під контролем України", – пояснює Гвозденко.

Особливо важливою була взаємодія з піхотою, яка утримувала позиції під час масованих атак. Командир підрозділу визнає: попри те, що 90% ефективності забезпечують дрони, основне психологічне та фізичне навантаження лягає саме на піхоту.

"Загалом, знищення такого дорогого і стратегічно важливого комплексу, як "Борисоглебск-2", та успішна оборона Покровська – це приклад того, як синергія між розвідкою, дронами та командною згуртованістю дає реальні результати на фронті", – зауважує Павло.

Операції з ураження ворожої техніки

Команда "Тайфун" регулярно виконує бойові завдання зі знищення важкої техніки ворога: танків, БМП, вантажівок, артилерії, РСЗВ та логістичних колон. За словами Гвозденка, такі операції проводяться щоденно, а іноді – десятками ударів за добу.

"Був випадок, коли вночі наші екіпажі буквально "вилетіли на полювання" і натрапили на колону. Перший танк знищили – решта розвернулася і втекла", – розповів офіцер.

Такі операції проводяться у тісній координації з артилерією та піхотою, а ефективність ударів фіксується відео- та фотодоказами. Вороже командування, зі свого боку, постійно намагається змінювати тактику, зменшуючи кількість техніки на передовій, щоб уникнути втрат.

"Тайфун" регулярно виконує бойові завдання зі знищення важкої техніки ворога

"Основні цілі підрозділу – це колони постачання із паливом та боєприпасами, танки та бронетранспортери, які висуваються, також – артилерійські розрахунки і РСЗВ, РЕБ та ППО, а іноді навіть плавзасоби та понтонні переправи", – перераховує Гвозденко.

Завдяки вдосконаленій розвідці й швидкій передачі даних ударні дрони "Тайфуну" часто знищують техніку противника ще до її вступу в бій. "Як тільки ворог починає "рухатися", ми вже знаємо координати й чекаємо. Екіпаж отримує завдання – і техніка палає", – каже Гвозденко.

Дрони проти броні – технології, які змінюють хід війни

Від початку повномасштабного вторгнення Україна зробила технологічний прорив у сфері безпілотної авіації. Якщо раніше дрони використовувалися переважно як розвідники, то сьогодні це повноцінна ударна сила, яка суттєво змінила баланс сил на полі бою.

Спецпідрозділ "Тайфун" – один з лідерів у застосуванні новітніх БПЛА в бойових умовах. За словами Гвозденка, саме дрони стали головним інструментом стримування та знищення російської живої сили й техніки. Наразі дальність польотів збільшилася до 65+ кілометрів, а мета – досягти 100 км. Це дозволяє знищувати техніку, яку ворог відводить у глибину тилу.

"Якщо раніше дрон долітав максимум на 15 кілометрів, то зараз ми летимо 65 кілометрів, плануємо операції з відстанню до 100 кілометрів. Сьогодні ми вже говоримо про десятки кілометрів і точкові удари по логістиці. Це вже зовсім інший рівень війни", – зазначає він.

Наразі в загоні на озброєнні є FPV-дрони-камікадзе з відеопередачею в реальному часі. Вони використовуються для знищення піхоти, легкоброньованої техніки, спостережних пунктів, бліндажів. Їхнім головним плюсом є маневреність та точність. У застосуванні підрозділу також є бомбери літакового типу.

"Це великі дрони, що скидають боєприпаси з висоти. Найчастіше працюють уночі, непомітно для ворожої ППО. Ідеальні для ударів по тилових позиціях, РЕБ, складах і техніці", – розповідає Павло.

Сили оборони також масово використовують дрони на оптоволокні – новітній тип апаратів, які не випромінюють радіосигнал і, відповідно, не піддаються глушінню. Працюють на особливо складних ділянках фронту, де ворог застосовує потужні засоби радіоелектронної боротьби.

Війна не стоїть на місці і необхідне постійне удосконалення як самих дронів, так і боєприпасів. "FPV-дрони оснащуються термобаричними зарядами, що мають високу вражаючу силу. Крім того, приватні українські виробники виготовляють боєприпаси спеціально під різні завдання: протитанкові, протипіхотні, фугасні", – зазначає Гвозденко.

Спецпідрозділ "Тайфун" запрошує доєднатися до команди (facebook.com/zagintaifunua)

Чому важливо приєднуватися до війська прямо зараз

Підрозділ розширюється і активно набирає нових людей – від пілотів до інженерів. Особливих вимог до віку немає: головне – мотивація та бажання навчатися. Всі новачки проходять бойову підготовку і потрапляють саме у команду "Тайфун" без ризику бути перекинутими в інші підрозділи.

"Ми будуємо команду лідерів. Тут кожен на своєму місці – і пілот, і інженер, і розвідник", – підкреслює заступник командира.

Щоб приєднатися до спецпідрозділу:

Зайдіть на сайт typhoon.ua. Заповніть анкету Очікуйте зворотного зв’язку — з вами зв’яжеться спеціаліст Пройдіть бойову підготовку (БЗВП) і ставайте частиною команди

"Україна потребує не лише техніки, а й людей, які готові її застосовувати. Якщо ви не готові до штурму – приєднуйтесь до БПЛА-підрозділу. Якщо не можете воювати – допомагайте донатами. Перемога залежить від кожного з нас!", – каже Гвозденко.