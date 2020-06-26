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Замкнутый круг: в Раде рассказали о переговорах ТКГ по Донбассу

Новости » Политика     26.06.2020 - 19:04
Замкнутый круг: в Раде рассказали о переговорах ТКГ по Донбассу
Фото: Ирина Верещук (facebook com vereshchuk ukraine)

Ирина Верещук заявила, что выполнение минских соглашений невозможно без участия России

В четверг, 25 июня, прошло очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Во время переговоров стороны достигли только тактических результатов.

Об этом заявила глава подкомитета по государственной безопасности и обороны Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук в эфире "Украина 24".

"В заседании контактной группы вижу тактический эффект, потому что мы договариваемся о возобновлении водоснабжения, электроснабжения, открытие КПВВ, выплату пенсий и зарплат. Мы понимаем, что там есть живые люди, украинские граждане, и у нас нет платформы, кроме минской площадки", - отметила она.

Нардеп также подчеркнула, что выполнение минских соглашений невозможно без участия Российской Федерации.

"Стратегически выполнить минские соглашения без того, чтобы Россия выполнила свою часть, невозможно. Стратегически мы в замкнутом круге", - заявила Верещук.

Напомним, в четверг состоялись очередные переговоры ТКГ по урегулированию на Донбассе, во время которой стороны обсудили ряд важных гуманитарных и политических вопросов.

Кроме того, Украина в ТКГ обсудила возможность проведения выборов на Донбассе осенью этого года.

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Автор: РБК-Украина

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