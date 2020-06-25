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Украина в ТКГ обсудила проведение выборов на Донбассе

Новости » Политика     25.06.2020 - 22:32
Украина в ТКГ обсудила проведение выборов на Донбассе
Фото: избирательный участок (РБК-Украина)

Стороны провели консультации по проведению выборов в ОРДЛО

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе обсудила возможность проведения выборов на Донбассе осенью этого года. Украинские представители назвали условия для проведения выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Украинская сторона подчеркнула, что проведение местных выборов на Донбассе возможно только после деэскалации конфликта, вывода иностранных войск, разоружения боевиков и восстановления Украиной контроля над государственной границей в ОРДЛО.

Также представители Украины предоставили сторонам ТКГ календарный план подготовки к проведению выборов на Донбассе в установленный законодательством срок.

Напомним, сегодня состоялась очередная консультация ТКГ по урегулированию на Донбассе, во время которой стороны обсудили ряд важных гуманитарных и политических вопросов.

Кроме того, вероятность проведения выборов на оккупированном Донбассе оценил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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Автор: Дмитрий Левицкий

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