Украина в ТКГ обсудила проведение выборов на Донбассе

Стороны провели консультации по проведению выборов в ОРДЛО
Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе обсудила возможность проведения выборов на Донбассе осенью этого года. Украинские представители назвали условия для проведения выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.
Украинская сторона подчеркнула, что проведение местных выборов на Донбассе возможно только после деэскалации конфликта, вывода иностранных войск, разоружения боевиков и восстановления Украиной контроля над государственной границей в ОРДЛО.
Также представители Украины предоставили сторонам ТКГ календарный план подготовки к проведению выборов на Донбассе в установленный законодательством срок.
Напомним, сегодня состоялась очередная консультация ТКГ по урегулированию на Донбассе, во время которой стороны обсудили ряд важных гуманитарных и политических вопросов.
Кроме того, вероятность проведения выборов на оккупированном Донбассе оценил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
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Автор: Дмитрий Левицкий