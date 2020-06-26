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Замкнуте коло: у Раді розповіли про переговори ТКГ по Донбасу

Новини » Політика     26.06.2020 - 19:04
Замкнуте коло: у Раді розповіли про переговори ТКГ по Донбасу
Фото: Ірина Верещук (facebook com vereshchuk ukraine)

Ірина Верещук заявила, що виконання мінських угод неможливо без участі Росії

У четвер, 25 червня, відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на сході України. Під час переговорів сторони досягли тільки тактичних результатів.

Про це заявила голова підкомітету з питань державної безпеки і оборони Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук в ефірі "Україна 24".

"У засіданні контактної групи бачу тактичний ефект, тому що ми домовляємося про відновлення водопостачання, електропостачання, відкриття КПВВ, виплату пенсій і зарплат. Ми розуміємо, що там є живі люди, українські громадяни, і у нас немає платформи, крім мінського майданчика", - зазначила вона.

Нардеп також підкреслила, що виконання мінських угод неможливо без участі Російської Федерації.

"Стратегічно виконати мінські угоди без того, щоб Росія виконала свою частину, неможливо. Стратегічно ми у замкненому колі", - заявила Верещук.

Нагадаємо, у четвер відбулися чергові переговори ТКГ по врегулюванню на Донбасі, під час якої сторони обговорили ряд важливих гуманітарних та політичних питань.

Крім того, Україна в ТКГ обговорила можливість проведення виборів на Донбасі восени цього року.

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Автор: РБК-Україна

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