Замкнутый круг: как дело Иванющенко стало судебной диверсией

Фото: Юрий Иванющенко (УНИАН)

Конституция США 1787 года начинается с того, что целью конституции является "установление правосудия" для народа Соединенных Штатов. И это сделано не случайно. Если в стране нет справедливого правосудия, тогда в стране будет царить беззаконие. Отцы-основатели США это прекрасно понимали, поэтому уделили большое внимание к построению правосудия в новом государстве.

Если вернуться к событиям в Украине 2013-2014 гг., то наличие "ручного", зависимого от властей правосудия стало одним из катализаторов для протестного движения. После смены власти было заявлено, что приоритетом будет проведение судебной реформы.

И вот по прошествии 5 лет в Украине изменилась судебная вертикаль, вместо четырех судебных инстанций стало три, ушел в историю Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел (ВССУ), Верховный суд Украины превратился в Верховный суд, а Апелляционный суд города Киева сменил вывеску на "Киевский апелляционный суд".

Но, несмотря на все эти и другие изменения, судебная реформа не принесла ожидаемого правосудия. И в этом легко убедиться, проанализировав лишь одно из уголовных дел бизнесмена, народного депутат VI и VII созывов Иванющенко Юрия Владимировича, которого еще называют "Юрой Енакиевским".

До Революции достоинства его состояние оценивали в 756 млн долларов и он несколько лет подряд входил в рейтинги самых влиятельных украинцев. Но, по всей видимости, свое влияние он не утратил и после Революции, в чем мы сможем убедиться.

В феврале 2005 года вступил в силу Киотский протокол, который предусматривал возможность продажи квот на выброс парниковых газов тем, кто загрязняет окружающую среду такими выбросами. Полученные деньги должны были направляться на реализацию энергосберегающих проектов.

В марте 2009 года в рамках Киотского протокола между Украиной и Японией был подписан договор о продаже квот на выброс парниковых газов, а в сентябре 2013 года было подписано дополнение к нему.

Японская сторона согласовала сотни целевых проектов, куда должны были поступать деньги от проданных квот. Речь шла об утеплении зданий социальных заведений, о замене старых лифтов на новые, о замене ламп накаливания на LED-лампы, о строительстве очистных сооружений, тепловых насосов, закупке автомобилей для МВД с гибридной силовой установкой и т.д.

Распорядителем денег от Киотского протокола было назначено ГП "Госэкоинвест", которое в свою очередь через тендер должно было выбрать подрядчиков для реализации проектов. И это госпредприятие успешно справилось со своей задачей, выбрав из узкого круга подрядчиков, связных с тогдашней властью Януковича.

При этом, когда журналисты решили проверить, как же реализуется программа по утеплению школ и больниц, то обнаружили, что на некоторых объектах работы вовсе не были начаты, на других не были закончены, а качество работ было крайне низкое, но по документам все объекты были сданы в эксплуатацию без замечаний. Таким образом, при президентстве Януковича в период с 2012 по 2014 гг. была успешно реализована схема хищения средств Киотского протокола в особо крупных размерах.

Уже после Революции достоинства было открыто уголовное дело № 32013110090000107 по факту организации разворовывания денег Государственного бюджета Украина в особо крупных масштабах и незаконное обогащение в особо крупных масштабах.

В декабре 2014 года Иванющенко объявляют в розыск.

Ему объявили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 (организация преступления), ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 368-2 (Незаконное обогащение в особо крупных масштабах) УК Украины. "Юре Енакиевскому" инкриминировали организацию завладения 170 млн грн государственных средств, полученных Украиной от продажи Японии квот на выбросы парниковых газов по Киотскому протоколу и незаконное обогащение на 72 млн швейцарских франков.

21 февраля 2015 года из уголовного производства № 32013110090000107 материалы досудебного расследования в отношении Иванющенко были выделены в отдельное уголовное производство № 42015000000000207.

25.12.2015 адвокат Иванющенко подал замгенерального прокурора ходатайство о закрытии уголовного производства № 42015000000000207 на том основании, что якобы прошли "разумные сроки" расследования дела и отсутствие состава преступления.

Заместитель генпрокурора отказал в удовлетворении указанного ходатайства на основании того, что в материалах досудебного расследования достаточно объективных доказательств совершения Иванющенко преступлений. Адвокат Иванющенко обжаловал отказ прокурора в Соломенском районном суде города Киева.

И тут начинается самое интересное. 27 января 2016 года следственный судья Соломенского райсуда г. Киева Бобровник А.В. обязал прокурора закрыть уголовное производство № 42015000000000207 от 21 февраля 2015 года.

Мало того, что судья Бобровник принял к рассмотрению жалобу, которая должна была рассматриваться по месту нахождения Генеральной прокуратуры Украины, то есть в Печерском райсуде, так он рассмотрел жалобу на постановление прокурора, которое на тот момент не подлежало обжалованию.

И кроме всего прочего, судья дал оценку доказательствам стороны защиты, когда на этапе досудебного расследования он не имел права этого делать. По сути, Борбовник оправдал Иванющенко без рассмотрения дела по сути, чем грубо нарушил нормы уголовного процесса. Решение Бобровника буквально стало судебной диверсией в уголовном деле Иванющенко.

С этого момента начинается прокурорский путь обжалований длиною в три года. Чтобы понять всю трагичность ситуации, нужно сказать, что за это время от сердечного приступа умер судья Бобровник, ему было всего 37 лет, а Конституционный суд Украины признал неконституционной норму о незаконном обогащении. Поэтому, вместо двух статей Уголовного кодекса в подозрении у Иванющенко осталась лишь статья о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением в особо больших размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Решение судьи Бобровника было обжаловано в Апелляционном суде города Киева, но суд отказывался рассматривать апелляционную жалобу прокурора, ссылаясь на то, что определение судьи Бобровника не подлежит обжалованию. После чего прокурор подал кассационную жалобу на решение апелляционной инстанции и ВССУ отменил решение Апелляционного суда г. Киева, а дело направил на повторное рассмотрение с указанием того, на что суд должен обратить внимание.

Если вы думаете, что после кассации апелляционный суд принял решение о рассмотрении жалобы по сути, то вы ошибаетесь, ибо он снова отказал в открытии апелляционного производства, ссылаясь на то, что определение следственного судьи Борбовника не подлежит обжалованию. Прокурор снова подает кассационную жалобу на решение апелляционной инстанции и тут уже ВССУ говорит, что он не может рассматривать кассационную жалобу по этому делу, хотя перед этим ее рассмотрел. Двое судей из 7, которые рассматривали кассационную жалобу прокурора, были настолько не согласны с решением своих коллег, что даже написали особое мнение по этому поводу.

В связи с неоднозначной судебной практикой, прокурор обратился с заявлением в Верховный суд Украины и тот отменил решение ВССУ и Апелляционного суда г. Киева, а дело снова было направлено в апелляционную инстанцию. При этом ВСУ дал четкие указания и обоснования, почему апелляционная и кассационная инстанции не могут не рассмотреть жалобу прокурора на решение судьи Бобровника. Если вы думаете, что после того, как высший судебный орган дал четкие разъяснения, что делать апелляционной инстанции, она его послушалась, то вы сильно заблуждаетесь.

Судья Апелляционного суда г. Киева Новов С. в довольно дерзкой манере в третий раз отказал прокурору в открытии апелляционного производства. Сказать, что это вопиющий факт - ничего не сказать, но как говорит Леонид Кравчук: "Маємо те, що маємо".

Прокурор снова подает кассационную жалобу уже в новосозданный Верховный Суд и тот удовлетворяет кассационную жалобу прокурора и снова дело отправляют уже в новосозданный Киевский апелляционный суд. При этом ВС оценил дерзость судьи Новова, написав следующее:

"По правилам уголовного процессуального закона указания суда высшей инстанции обязательны для исполнения судами первой и апелляционной инстанций. Однако, как усматривается из содержания оспариваемого определения судьи апелляционного суда, выводы Верховного Суда Украины, изложенные в указанном постановлении, им во внимание приняты не были".

И вот в 4 раз дело попадает в апелляционную инстанцию. В этот раз оно было рассмотрено по сути, но Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы прокурора, а решение судьи Бобровника оставил в силе. При этом один из судей Кияшко с решение коллег был категорически не согласен, поэтому высказал свое особое мнение. Он прямым текстом назвал действия следственного судьи Соломенского районного суда Бобровника такими, которые выходят за пределы предоставленных ему уголовным процессуальным законом полномочий.

Решение апелляционной инстанции вступило в силу 03.04.2019, после чего прокурор Одесской области закрыл дело № 42015000000000207. Однако, несмотря на это, прокурор ГПУ дважды пытался обжаловать решение апелляционной инстанции в Верховном суде, но ВС в июле 2019 года дважды отказывал в открытии кассационного производства, ссылаясь на то, что в УПК не предусмотрена процедура пересмотра таких решений в кассационной инстанции. И это несмотря на то, что этот же суд еще в июне 2018 года пересматривал решение апелляционной инстанции по этому же делу.

Таким образом, дело № 42015000000000207 в отношении Иванющенко развалилось в суде, не дойдя до рассмотрения его по сути. И хотя некоторые журналисты обвиняют в этом заместителя генерального прокурора Столярчука, что якобы не расследовал дело, что стало формальным поводом для закрытия дела.

Однако, если проанализировать все судебные решения по делу № 42015000000000207, то решение судьи Боровника является очевидным беспределом и наводит на мысль, что такое решение, как и решения других инстанций по этому делу, могли появиться на свет из-за отсутствия в Украине независимого суда.