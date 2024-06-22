На замітку мотоциклістам. Скільки доведеться заплати за їзду без шолома

Водії на дорогах перш за все мають подбати про свою безпеку. Якщо йдеться про двоколісний транспорт, то під час їзди і водій, і пасажир повинні бути у шоломах.
РБК-Україна розповідає, яка відповідальність передбачена за відсутність шолома при їзді на мотоциклі.
Стаття 121 адміністративного Кодексу України визначає покарання за порушення правил безпеки їзди, зокрема відсутність мотошоломами під час їзди.
Покарання тягне за собою накладення штрафу в розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510 грн).
При цьому зазначимо, що під час руху транспортного засобу у шоломі має бути і водій, і пасажир. Інакше штраф призначать їм обом.
Вину порушників можуть довести за допомогою фото-, відеоматеріалів, свідчень свідків, рапортів співробітників поліції та інші докази.
Додамо також, що окрім мотоциклістів, носіння шолома при їзді є обов'язковим для водіїв скутерів та мопедів.
Стаття 126 адміністративного Кодексу України визначає, яке покарання за їзду на мотоциклі, якщо у водія нема прав.
Як покарають водія за їзду без прав:
Раніше ми писали про те, який штраф за "підрізання" на дорогах.
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Під час підготовки публікації використали матеріали: Кодекс України про адміністративні правопорушення.
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