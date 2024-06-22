На замітку мотоциклістам. Скільки доведеться заплати за їзду без шолома

Який штраф за їзду без шолома

Стаття 121 адміністративного Кодексу України визначає покарання за порушення правил безпеки їзди, зокрема відсутність мотошоломами під час їзди.

Покарання тягне за собою накладення штрафу в розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510 грн).

При цьому зазначимо, що під час руху транспортного засобу у шоломі має бути і водій, і пасажир. Інакше штраф призначать їм обом.

Вину порушників можуть довести за допомогою фото-, відеоматеріалів, свідчень свідків, рапортів співробітників поліції та інші докази.

Додамо також, що окрім мотоциклістів, носіння шолома при їзді є обов'язковим для водіїв скутерів та мопедів.

Який штраф за їзду на мотоциклі без водійських прав

Стаття 126 адміністративного Кодексу України визначає, яке покарання за їзду на мотоциклі, якщо у водія нема прав.

Як покарають водія за їзду без прав: