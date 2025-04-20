Замість зброї - інвестиції в оборонку. Європа змінює стратегію допомоги Україні, - WP

Європейський чиновник на умовах анонімності розповів виданню, що все більше країн Європи розглядають модель вливання грошей в українську оборонну промисловість замість відправлення готової зброї.

На думку європейських представників, це може прискорити надання допомоги, оскільки європейські запаси закінчуються після спрямування зброї до України.

За словами співрозмовника, така стратегія також дозволяє країнам НАТО використовувати Україну як своєрідний полігон для розробки і тестування зброї. Мова йде, наприклад, про безпілотники, у яких країни НАТО не мають такого досвіду, як в українців.

"Це безпрограшний варіант. Нам дешевше. Їм треба виробляти. А українці нас багато чому вчать", - додав європейський чиновник.