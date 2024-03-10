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Замість утилізації. Лондон запропонував водіям передавати автомобілі Україні

Фото: Лондон пропонує мешканцям віддавати автомобілі Україні (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Мерія Лондона запропонувала мешканцям міста замість утилізації своїх автомобілів, які не відповідають екологічним нормам, пожертвувати їх Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіс мера Лондона Садіка Хана.

Програма, яку фінансує мер Лондона, стартує з 15 березня. Мешканці міста матимуть можливість отримати грант на утилізацію та пожертвувати свій автомобіль для гуманітарних та медичних потреб в Україні.

До цього міністр транспорту Марк Харпер заявляв, що уряд не бачить жодних правових перешкод, щоб дозволити передачу в Україну автомобілів, які підлягають утилізації через невідповідність екологічним стандартам.

Лондонська служба швидкої допомоги також планує долучитися до цієї кампанії, передавши Україні 50 списаних автомобілів швидкої допомоги.

Посередником для передачі британських автомобілів в Україну буде благодійна організація British-Ukrainian Aid.

Автомобілі для України

Нагадаємо, в середині лютого у Латвії почав діяти закон про конфіскацію автомобілів з російськими номерами. Конфісковані автомобілі росіян будуть передавати на потреби Україні.

До цього Латвія передавала Україні автомобілі, які відбирали у нетверезих водіїв. Сумарно країна відправила в Україну вже понад 270 таких автомобілів. За даними на середину грудня 2023 року, загальна вартість конфіскованих автомобілів оцінювалася у майже 1 млн євро.

Передавати Україні конфісковані російські автомобілі планувала і Литва. Голова Комітету Сейму з національної безпеки і оборони Литви Лаурінас Касчюнас заявляв, що росіяни матимуть час до середини березня, щоб вивезти свої авто з країни.

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