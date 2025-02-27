Замість того, аби підвищувати тарифи, "Укрзалізниці" варто позбутися непрофільних активів, - Клименко

Для того, щоб тарифи на вантажні перевезення не зростали, "Укрзалізниці" потрібно позбутися непрофільних активів, адже вона має на балансі навіть готелі.

Про це заявила перша заступниця голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури Юлія Клименко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦТС .

"Якщо говорити про прозорі тарифи, "Укрзалізниця" повинна позбутися активів, які їй не потрібні. На балансі УЗ досі знаходяться бази відпочинку, готелі, дитячі садочки тощо. І їх утримання, в тому числі, впливає на формування тарифів", - наголосила народний депутат.

Клименко звернула увагу також на те, що нині залізниця має проблеми з перекредитуванням.

"Кредитори не хочуть приставати на ті умови, які пропонує УЗ, і якщо завтра вони попросять повернути гроші, компанія за балансом буде банкротом. Європейці порахували і стверджують, що з такими темпами кредитування як зберігаються зараз, борг УЗ сягне 7 млрд доларів до 2030 року" - наголосила Клименко.

За її словами, підвищення тарифів може перекрити витрати на пасажирські перевезення, але питання кредиторів і величезних сум, які висять на УЗ, - нікуди не дінеться. УЗ потрібно кожен день зменшувати свої витрати, в тому числі позбутися своїх непрофільних активів. Нині УЗ займає 5% ВВП, в які входить все - від гуртожитків до дитсадків. Жодні законодавчі акти не можуть вирішити це питання. А іншого способу підвищити ефективність УЗ - немає.

Зарадити ситуації мало б ухвалення закону про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту. Він зареєстрований, але, на думку Клименко, не ідеальний.

"Комісія могла б стати точкою відліку, з якої можна було б почати працювати, але подібні комісії мають передбачатися Конституцією для того, щоби бути поза впливом законодавчих органів влади. Утім, в зареєстрованому законопроекті такий вплив все ще може залишитися. Саме тому не може бути впевненості в тому, що тарифи після цього знизяться", - додала заступниця голови комітету з питань транспорту та інфраструктури.

Нагадаємо, раніше експерти та бізнес-асоціації звинуватили Укрзалізницю у бажанні використати монопольне становище та підвищити тариф на вантажні перевезення на 37%. Як заявили в Американській торговельній палаті (ACC), крім тарифів, УЗ збирається збільшити вартість робіт і послуг, які пов’язані із перевезеннями, а також ставки плати за користування вагонами та контейнерами.

У свою чергу бізнес-спільнота попередила про критичну загрозу, яку становить це рішення для економіки України. У Дунайському пароплавстві заявили про зупинку флоту у разі підвищення тарифу, а завод АрселорМіттал Кривий Ріг попередив про ризик закриття заводу, де працює 20 тисяч людей.