Замість російських Су-35. Індонезія придбала 12 винищувачів Mirage

У заяві міністерства оборони йдеться, що у січні Індонезія підписала угоду з Excalibur International, підрозділом чеської оборонної компанії Czechoslovak Group (CSG). Літаки будуть доставлені до Індонезії протягом найближчих 24 місяців.

Повідомляється, що Індонезія закупить дев'ять одномісних і три двомісні літаки. Згідно з сайтом виробника Dassault Aviation, вперше модель була випущена у 1967 році. У Міноборони країни відмовилися повідомляти вік літаків. Згідно з контрактом, у вартість машин входить трирічне сервісне обслуговування та програма навчання пілотів.

"Індонезії потрібні винищувачі, яких можна було б швидко доставити, щоб компенсувати зниження бойової готовності флоту ВПС Індонезії", - заявив представник міністерства оборони Едвін Адріан Суманта.

Країна давно прагне оновити свої ВПС, на озброєнні яких перебувають американські літаки F-16, а також російські Су-27 та Су-30.

Планам із заміни літаків F-5 Tiger на Су-35 завадили санкції США щодо Росії. Раніше Індонезія оголосила про намір купити у Росії 11 літаків Су-35. У лютому країна уклала угоду щодо придбання 42 винищувачів Rafale на суму 8,1 млрд. доларів. Запланована закупівля винищувачів F-15 знаходиться на стадії схвалення уряду.

Повідомлення про передачу винищувачів Mirage 2000 Україні

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що українські пілоти нібито проходять навчання на Mirage 2000 у Франції. Пізніше спікер Повітряних сил Юрій Гнат спростував такі дані.

Також невдовзі міністр оборони України Олексій Резніков пояснив, чому винищувачі Mirage 2000 не відповідають декільком важливим характеристикам, які Україна вважає за пріоритетними.