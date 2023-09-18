Замість РФ – Китай. ЄС може стати залежним від нового ключового партнера, - Reuters

Євросоюз до 2030 року може стати таким же залежним від Китаю в галузі літій-іонних акумуляторів та паливних елементів, як і від Росії у сфері енергетики до вторгнення в Україну, якщо не вживе рішучих заходів у цьому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Про це свідчить внутрішній документ Єврокомісії, який опинився у розпорядженні видання. Він стане предметом однієї з основних дискусій з питань економічної безпеки Європи під час зустрічі лідерів ЄС в Іспанії 5 жовтня.

"Без вжиття рішучих заходів європейська енергетична екосистема до 2030 року може мати залежність від Китаю іншого характеру, але з такою ж серйозністю, як і залежність від Росії до вторгнення в Україну", - йдеться у документі.

Стурбовані зростаючою глобальною наполегливістю та економічною вагою Китаю, лідери країн ЄС обговорять пропозиції Єврокомісії щодо зниження ризику надмірної залежності Європи від Китаю та необхідності диверсифікації у бік Африки та Латинської Америки.

У документі йдеться, що через непостійний характер відновлюваних джерел енергії, таких як сонячна або вітрова енергія, Європі потрібні способи зберігання енергії, щоб досягти своєї мети з нульових викидів вуглекислого газу до 2050 року.

На сьогоднішній день ЄС значною мірою покладається на Китай у виробництві паливних елементів та літій-іонних батарей, які мають вирішальне значення для електромобілів.

За даними Єврокомісії, у 2021 році ЄС понад 40% обсягів газу, 27% нафти та 46% вугілля імпортував із Росії.

Що було раніше

На початку вересня Єврокомісія розпочала розслідування щодо китайських електромобілів, виробництво яких субсидується Пекіном.

Єврокомісія має вивчити, чи слід вводити каральні мита, щоб захистити виробників Європейського Союзу від дешевшого китайського імпорту електромобілів, який отримує вигоду від надмірних державних субсидій.

Нагадаємо, Європейський Союз та США обговорюють можливість тісної співпраці щодо усунення ризиків, пов'язаних з інвестуванням у чутливі технології у таких країнах, як Китай.