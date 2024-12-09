Замість прогулянок шпигував на користь Росії: СБУ зірвала плани ворожого коригувальника

Служба безпеки України викрила та затримала інформатора російських спецслужб, який планував скоригувати удари по військових об’єктах у Харкові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

Зазначається, що поплічником окупантів виявився 60-річний ексохоронець комерційних об’єктів, який вирішив стати коригувальником російських спецслужб.

Зокрема чоловік фотографував один із військових об’єктів поруч зі своїм будинком через вікно квартири та надсилав ці знімки російському куратору. Він також отримав завдання фіксувати результати можливих обстрілів для уточнення ворожих ударів та оцінки збитків.

Повідомляється, що зловмисник збирав дані про інші потенційні цілі, використовуючи конспірацію. Він приховано знімав об’єкти під час прогулянок, змінюючи маршрути, і використовував анонімний акаунт у месенджері для зв’язку з кураторами.

Також він допомагав ворогу планувати використання авіабомб для удару по військовому об’єкту. Завдяки своєчасним діям СБУ цю атаку вдалося зупинити.

Чоловіку оголосили підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Відомо, що йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Окрім цього, зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави.

Фото: затримання зловмисників (t.me SBUkr)

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала російських інформаторів, які намагалися зірвати логістику військовим.

Окрім цього, минулого тижня у Чернігові було заарештовано місцеву мешканку, яка фіксувала та передавала ворогу координати зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій ЗСУ.