Замість приватизації: ФДМУ розглядає концесію Шенборнського замку та "Куяльника"

Фонд державного майна України (ФДМУ) опрацьовує можливість передачі в концесію Палацу Шенборнів на Закарпатті та санаторію "Куяльник" в Одеській області.

Про це в інтерв'ю інтерв'ю РБК-Україна повідомив голова ФДМУ Дмитро Наталуха.

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ФДМУ шукає нові інструменти управління специфічними об'єктами , які недоцільно або юридично складно просто виставляти на продаж.

Палац Шенборнів планується передати в концесію із залученням приватного інвестора для реставрації та розвитку.

Санаторій "Куяльник" потребує масштабної модернізації , яку держава не спроможна профінансувати самостійно під час війни.

Власником об'єктів лишається держава, а керує ними приватний інвестор або бізнес.

"У нас в управлінні є кілька активів, які ми не можемо продати через законодавчі обмеження, бо вони мають історичну й культурну цінність. Найбільш очевидні приклади – Палац Шенборнів на Закарпатті і санаторій "Куяльник" в Одеській області", – розповів РБК-Україна Дмитро Наталуха.

Він уточнив, що ФДМУ минулого місяця з нуля створив новий департамент для таких цілей. До цього відомство узагалі не займалося напрямом публічно-приватного партнерства (ППП).

Ідея полягає в тому, щоб залучити приватний капітал і приватну експертизу, не передаючи власність у приватні руки. Власником залишається держава, а керує приватний інвестор або бізнес.

Дмитро Наталуха навів приклади країн, де така практика вже давно працює. Австрія, Чехія, Іспанія та Франція мають досвід приведення подібних об'єктів до ладу й відкриття на їхній базі готелів, ресторанів чи музеїв. В Україні, за його словами, такого досвіду немає або він мінімальний.

Палац Шенборнів: пошук концесіонера вже триває

Щодо Палацу Шенборнів – це один із двох пілотних проєктів фонду в напрямку ППП.

Фонд уже оголосив конкурс на управління замком на кількох майданчиках і форумах. За словами Наталухи, наразі є щонайменше двоє охочих взяти об'єкт у концесію.

Голова ФДМУ зазначив, якщо вдасться реалізувати цей пілотний проєкт, фонд зможе говорити з іншими міністерствами, у яких на балансі є подібні об'єкти історико-культурної спадщини.

Зокрема, за його словами, у Міноборони є три-чотири маєтки та замки, які потенційно можуть піти таким самим шляхом.

Санаторій "Куяльник": стан, що вимагає негайних рішень

"Куяльник" – другий пілотний проєкт фонду в напрямку ППП.

За словами Наталухи, санаторій перебуває у настільки плачевному стані, що хочеться "обняти й плакати".

На його думку, потрібна команда, яка займатиметься виключно цим об'єктом і вирішуватиме, яким саме буде його майбутнє: SPA-курорт чи щось інше.

Голова ФДМУ визнав, що у світі лише кілька десятків компаній розуміються на тому, як вибудовувати подібні процеси відновлення. А серед співробітників фонду фахівців із таким досвідом немає.

Тому, мовляв, й потрібне залучення приватного партнера з відповідною експертизою.

Нагадаємо, законодавство про концесію та державно-приватне партнерство в Україні дозволяє передавати державне майно в управління інвесторам на тривалий строк із зобов'язанням щодо його оновлення та збереження цільового призначення.