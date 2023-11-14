Замість підвищення тарифів, УЗ має працювати над власною ефективністю, - експерт

"Рекордне підвищення тарифів минулого року вдарило по інтересам української економіки (торік воно склало 70%, - ред.). Сьогодні вся економіка і через військовий стан, і через цілий ряд інших чинників, знаходиться в режимі виживання, тому підвищення тарифу однозначно буде дуже негативно сприйняте на рівні бізнесу. Тому що таким чином Укрзалізниця намагається перекласти на бізнес власну неефективність", - заявив експерт.

На його думку, замість того, аби шукати нових клієнтів та збільшувати свою дохідну частину шляхом збільшення вантажопотоку, у тому числі - шляхом експансії на ринки, де працює автомобільний транспорт, УЗ піднімає тарифи, щоб покривати свої витрати.

"Це точно не той підхід, який може бути нормальним. Фактично монополіст просто диктує ринку свої вимоги. Це нас повертає до дуже старої дискусії - питання реформування "Укрзалізниці" і в цілому діяльності природних монополій в Україні. І цю дискусію потрібно продовжувати, в тому числі в світлі нашого руху в Європейський Союз", - додав Вовк.

За його словами, в Україні нарешті має з’явитися державний орган - Національна комісія регулювання транспорту, який буде слідкувати за витратами УЗ, за обґрунтованістю їхньої програми капітальних інвестицій та про те, наскільки взагалі фінансовий стан компанії відповідає реаліям, які є в економіці країни.

Він також висловив сподівання, що органи влади, які безпосередньо задіяні в процесі затвердження фінансового плану УЗ, розуміють ситуацію, яка склалася, та знайдуть шлях до її виправлення.