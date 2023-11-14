Вместо повышения тарифов, УЗ должна работать над собственной эффективностью, - эксперт

"Рекордное повышение тарифов в прошлом году ударило по интересам украинской экономики (в прошлом году оно составило 70%, - ред.). Сегодня вся экономика и из-за военного положения, и из-за целого ряда других факторов, находится в режиме выживания, поэтому повышение тарифа однозначно будет очень негативно воспринято на уровне бизнеса. Потому что таким образом "Укрзалізниця" пытается переложить на бизнес собственную неэффективность", - заявил эксперт.

По его мнению, вместо того, чтобы искать новых клиентов и увеличивать свою доходную часть путем увеличения грузопотока, в том числе путем экспансии на рынки, где работает автомобильный транспорт, УЗ поднимает тарифы, чтобы покрывать свои расходы.

"Это точно не тот подход, который может быть нормальным. Фактически монополист просто диктует рынку свои требования. Это нас возвращает к очень старой дискуссии - вопросу реформирования "Укрзализныци" и в целом деятельности естественных монополий в Украине. И эту дискуссию нужно продолжать, в том числе в свете нашего движения в Европейский Союз", - добавил Вовк.

По его словам, в Украине наконец-то должен появиться государственный орган - Национальная комиссия регулирования транспорта, который будет следить за расходами УЗ, за обоснованностью их программы капитальных инвестиций и о том, насколько вообще финансовое состояние компании соответствует реалиям, которые есть в экономике страны.

Он также выразил надежду, что органы власти, непосредственно задействованные в процессе утверждения финансового плана УЗ, понимают сложившуюся ситуацию и найдут путь к ее исправлению.