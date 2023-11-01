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Замість Нуланд. Байден представив кандидата на пост заступника голови Держдепу США

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден вніс до Сенату кандидатуру Курта Кемпбелла на посаду заступника голови Держдепартаменту США. Він може замінити Вікторію Нуланд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

Раніше американські ЗМІ з посиланням на джерела писали про намір Джо Байдена висунути кандидатуру Курта Кемпбелла на цю посаду. За словами джерел у Білому домі, Кемпбелл мав причетність до всіх рішень США щодо політики в Азії.

Курт Кемпбелл з 20 січня 2021 року обіймає посаду заступника помічника президента та координатора у справах Індо-Тихоокеанського регіону у Раді національної безпеки. Раніше він був головою та головним виконавчим директором компанії зі стратегічного консультування та управління капіталом в Азії та Тихоокеанському регіоні. З 2009 по 2013 рік Кемпбелл також обіймав посаду помічника держсекретаря у справах Східної Азії та Тихого океану.

Кемпбелл може замінити Вікторію Нуланд. Чинний заступник держсекретаря США займає свою посаду з 2021 року.

З 2013 до 2017 року вона також працювала помічником Держсекретаря США з питань Європи та Євразії. У 2011 році її було призначено прес-секретарем Держдепартаменту США. Раніше вона займалася у Держдепі питаннями, що стосуються Росії. Крім того, у 1991–1993 роках працювала у посольстві США у Москві.

Раніше Байден заявив, що накладе вето на запропонований республіканцями Палати представників законопроект про пакет допомоги лише Ізраїлю без фінансування підтримки для України.

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