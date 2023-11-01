Замість Нуланд. Байден представив кандидата на пост заступника голови Держдепу США

Президент США Джо Байден вніс до Сенату кандидатуру Курта Кемпбелла на посаду заступника голови Держдепартаменту США. Він може замінити Вікторію Нуланд.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.
Раніше американські ЗМІ з посиланням на джерела писали про намір Джо Байдена висунути кандидатуру Курта Кемпбелла на цю посаду. За словами джерел у Білому домі, Кемпбелл мав причетність до всіх рішень США щодо політики в Азії.
Курт Кемпбелл з 20 січня 2021 року обіймає посаду заступника помічника президента та координатора у справах Індо-Тихоокеанського регіону у Раді національної безпеки. Раніше він був головою та головним виконавчим директором компанії зі стратегічного консультування та управління капіталом в Азії та Тихоокеанському регіоні. З 2009 по 2013 рік Кемпбелл також обіймав посаду помічника держсекретаря у справах Східної Азії та Тихого океану.
Кемпбелл може замінити Вікторію Нуланд. Чинний заступник держсекретаря США займає свою посаду з 2021 року.
З 2013 до 2017 року вона також працювала помічником Держсекретаря США з питань Європи та Євразії. У 2011 році її було призначено прес-секретарем Держдепартаменту США. Раніше вона займалася у Держдепі питаннями, що стосуються Росії. Крім того, у 1991–1993 роках працювала у посольстві США у Москві.
Раніше Байден заявив, що накладе вето на запропонований республіканцями Палати представників законопроект про пакет допомоги лише Ізраїлю без фінансування підтримки для України.
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