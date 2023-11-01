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Вместо Нуланд. Байден представил кандидата на пост заместителя главы Госдепа США

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден внес в Сенат кандидатуру Курта Кэмпбелла на пост заместителя главы Госдепартамента США. Он может заменить Викторию Нуланд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Ранее американские СМИ со ссылкой на источники писали о намерении Джо Байдена выдвинуть кандидатуру Курта Кэмпбелла на эту должность. По словам источников в Белом доме, Кэмпбелл имел причастность ко всем решениям США в отношении политики в Азии.

Курт Кэмпбелл с 20 января 2021 года занимает должность заместителя помощника президента и координатора по делам Индо-Тихоокеанского региона в Совете национальной безопасности. Ранее он был председателем и главным исполнительным директором компании по стратегическому консультированию и управлению капиталом в Азии и Тихоокеанском регионе. С 2009 по 2013 год Кэмпбелл также занимал должность помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана.

Кэмпбелл может заменить Викторию Нуланд. Действующий заместитель госсекретаря США занимает свой пост с 2021 года.

С 2013 по 2017 год она также работала помощником Госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии. В 2011 году она была назначена пресс-секретарем Госдепартамента США. Ранее она занималась в Госдепе вопросами, касающимися России. Кроме того, в 1991-1993 годах работала в посольстве США в Москве.

Ранее Байден заявил, что наложит вето на предложенный республиканцами Палаты представителей законопроект о пакете помощи только Израилю, без финансирования поддержки для Украины.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден