UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Замість "Інтера Маямі". Багаторічний партнер Мессі перебрався в ОАЕ

Фото: Андрес Іньєста (в центрі) не возз'єднається з Ліонелем Мессі (nbcsports.com)
Автор: Антон Федорців

Культовий півзахисник Андрес Іньєста продовжить кар'єру в чемпіонаті Об'єднаних Арабських Еміратів. Новою командою ветерана став "Емірейтс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter клубу.

39-річний хавбек змінив один екзотичний чемпіонат на інший. Він провів 5 років у складі "Віссел Кобе" в японській Джей-лізі.

Іньєста уклав 1-річний контракт із "Емірейтс". У договорі сторони прописали опцію продовження співпраці ще на сезон. У новій команді іспанець виступатиме під звичним 8-м номером. Презентація новачка запланована на 9 серпня.

Упродовж літа чутки пов'язували Іньєсту з переїздом до МЛС. Інтерес до півзахисника проявляв "Інтер Маямі", кольори якого віднедавна захищають багаторічні партнери іспанця – Альба, Бускетс і Мессі. Утім, "чаплі" відмовилися від ідеї підписання Іньєсти з фінансових причин.

Хто такий Андрес Іньєста

Уродженець провінції Альбасете, виховувався в структурі однойменного клубу. У 12 років потрапив до академії "Барселони".

На професінальному рівні дебютував у сезоні 2002/03. Провів 16 сезонів поспіль за каталонців. Загалом зіграв 674 матчі за "Барсу" в усіх турнірах, у яких забив 57 м'ячів і віддав 137 результативних передач. Завоював із "блаугранас" усі можливі трофеї – чемпіонський титул (9 разів), Кубок Іспанії (6), Суперкубок Іспанії (6), Лігу чемпіонів (4), Суперкубок УЄФА (2) та Клубний чемпіонат світу (3).

У складі збірної Іспанії провів 131 поєдинок (14 голів). Двічі став чемпіоном Європи (2008, 2012) та тріумфував на ЧС-2010. Фінішував другим у боротьбі за "Золотий м'яч-2010".

До слова, раніше пригадали виступів українців у чемпіонаті Іспанії на фоні переходу Довбика.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News