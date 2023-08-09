Замість "Інтера Маямі". Багаторічний партнер Мессі перебрався в ОАЕ

39-річний хавбек змінив один екзотичний чемпіонат на інший. Він провів 5 років у складі "Віссел Кобе" в японській Джей-лізі.

Іньєста уклав 1-річний контракт із "Емірейтс". У договорі сторони прописали опцію продовження співпраці ще на сезон. У новій команді іспанець виступатиме під звичним 8-м номером. Презентація новачка запланована на 9 серпня.

Упродовж літа чутки пов'язували Іньєсту з переїздом до МЛС. Інтерес до півзахисника проявляв "Інтер Маямі", кольори якого віднедавна захищають багаторічні партнери іспанця – Альба, Бускетс і Мессі. Утім, "чаплі" відмовилися від ідеї підписання Іньєсти з фінансових причин.

Хто такий Андрес Іньєста

Уродженець провінції Альбасете, виховувався в структурі однойменного клубу. У 12 років потрапив до академії "Барселони".

На професінальному рівні дебютував у сезоні 2002/03. Провів 16 сезонів поспіль за каталонців. Загалом зіграв 674 матчі за "Барсу" в усіх турнірах, у яких забив 57 м'ячів і віддав 137 результативних передач. Завоював із "блаугранас" усі можливі трофеї – чемпіонський титул (9 разів), Кубок Іспанії (6), Суперкубок Іспанії (6), Лігу чемпіонів (4), Суперкубок УЄФА (2) та Клубний чемпіонат світу (3).

У складі збірної Іспанії провів 131 поєдинок (14 голів). Двічі став чемпіоном Європи (2008, 2012) та тріумфував на ЧС-2010. Фінішував другим у боротьбі за "Золотий м'яч-2010".