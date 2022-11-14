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Замість допомоги – більше пропаганди. Окупанти у Маріуполі запускають новий телеканал

Фото: окупанти у Маріуполі запустять новий телеканал (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У тимчасово окупованому Маріуполі колаборанти, замість забезпечення мінімальних побутових потреб населення, працюють над розширенням зони покриття джерел пропаганди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Так, за інформацією, окупанти найближчим часом запустять в ефірне мовлення новий телеканал "Маріуполь-24". Повідомляється, що цілодобове мовлення планується запровадити протягом місяця.

Раніше повідомлялося, що в тимчасово окупованому Маріуполі смертність у порівнянні з довоєнними показниками зросла у чотири-п'ять разів.

Також раніше ми писали, що після відступу російських військ з Херсона, Маріуполь перетворено на перехрестя ротацій окупантів. Також після Херсона Маріуполь впевнено перетворюється на головний військово-логістичний хаб та тилову базу окупантів.

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