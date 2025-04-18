Замість документів - газовий балончик: у Києві чоловік побився з військовим ТЦК

В ТЦК для запобігання розповсюдженню викривленої та недостовірної інформації, розповіли, що під час перевірки документів громадянин поводився агресивно, відмовився показати військово- облікові документи, після чого дістав газовий балончик та використав його проти військовослужбовця й групи оповіщення та спровокував бійку.

Надалі, за даними військових, була викликана слідчо-оперативна група для фіксування випадку, проте громадянин втік завдяки цивільним особам, які перешкоджали роботі працівникам поліції.

"Відповідно до пункту 6 статі 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію "громадяни зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ, та пред'являти його на вимогу представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки", - нагадали в ТЦК.

В Центрі також наголосили, що створення конфліктних ситуацій з представниками ТЦК та СП чи поліції тільки грає на користь ворогу і допомагає підривати оборону нашої держави.

"Дане відео провокаційне та направлене на дискредитацію заходів мобілізаційної роботи, оскільки не показує весь конфлікт", - йдеться в заяві ТЦК.

Наразі відомо, що даного громадянина подано у розшук та буде притягнуто до кримінальної відповідальності за напад на військовослужбовця та перешкоджання законній діяльності Збройних сил України.