Вместо документов - газовый баллончик: в Киеве мужчина подрался с военным ТЦК

В ТЦК для предотвращения распространения искаженной и недостоверной информации, рассказали, что во время проверки документов гражданин вел себя агрессивно, отказался показать военно-учетные документы, после чего достал газовый баллончик и использовал его против военнослужащего и группы оповещения и спровоцировал драку.

В дальнейшем, по данным военных, была вызвана следственно-оперативная группа для фиксирования случая, однако гражданин сбежал благодаря гражданским лицам, которые препятствовали работе работникам полиции.

"В соответствии с пунктом 6 статьи 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" граждане обязаны иметь при себе военно-учетный документ, и предъявлять его по требованию представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки", - напомнили в ТЦК.

В Центре также отметили, что создание конфликтных ситуаций с представителями ТЦК и СП или полиции только играет на пользу врагу и помогает подрывать оборону нашего государства.

"Данное видео провокационное и направлено на дискредитацию мероприятий мобилизационной работы, поскольку не показывает весь конфликт", - говорится в заявлении ТЦК.

Известно, что данный гражданин подан в розыск и будет привлечен к уголовной ответственности за нападение на военнослужащего и препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины.