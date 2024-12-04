Замість Чернишова. В.о. керівника "Нафтогазу" став Чумак, - джерело

Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" призначила виконуючого обов’язки голови компанії. До цього він був обіймав посаду директора фінансової групи в структурі НАК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в уряді.

Зауважимо, що Чумак з вересня 2021 року є директором фінансової групи "Нафтогаз".

До Чумака цю посаду обіймав Олексій Чернишов, проте вчора, 3 грудня, Верховна Рада призначила Чернишова на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра національної єдності України. Він був главою "Нафтогазу" від 4 листопада 2022 року.

Нагадаємо що Міністерство національної єдності України - це нова структура у державній владі країни. Вчора прем'єр-міністра Денис Шмигаль детальніше пояснив про її роботу.

Варто зазначити, що раніше розглядалась можливість призначення в.о. голови компанії "Нафтогаз" Василя Володіна. Детальніше про нього, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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