Замість блискучих перспектив – в'язниця. Як розпізнати вакансії від шахраїв

Про які небезпеки при пошуку роботи слід знати

Сайти з працевлаштування не шкодують гучних слів, описуючи поточну ситуацію з вакансіями: "українцям пропонують приголомшливу кількість вакансій", "сезон активного найму не просто стартував, а зробив це із надзвуковою швидкістю".

Мовою цифр це означає, що роботодавці розмістили ще більше пропозицій роботи – 117 683 вакансій за вересень тільки на одному з великих сайтів з працевлаштування. І на іншому майже стільки. Але чи означає ця радісна новина, що роботу стало знайти легше чи простіше? Навряд чи. І ось чому.

В нестабільні часи активізуються шахраї. Розраховуючи на нашу тривожність, вони роблять пропозиції, які не просто не дають змоги спокійно працювати та добре заробляти, але й можуть увігнати в халепу.

Почнемо з прикладу.

Мій син, студент, шукає підробіток. І, оскільки хоче поєднувати навчання та роботу, вибір у нього небагатий. Одна з об’яв привернула його увагу, і він надіслав її мені.

Вакансія кур'єра (скриншот)

Далі переповідати текст вакансії сенсу немає – суцільний "шоколад" та блискучі перспективи.

Так, для наївних людей, які щиро вірять, що пересічний кур'єр має змогу отримувати зарплату керівника, просто перевозячи вантаж туди-сюди.

Декілька років тому був гучний скандал з попередньою версією об’яв про найм кур’єрів – тоді наївним людям казали, що вони доставлятимуть ліки та парфумерію. Виявилось, що то були наркотики, а працівників чекала в'язниця на досить серйозні терміни.

Як же не втрапити в халепу

Базове правило – дуже уважно читати текст вакансії та перевіряти його на адекватність. Золота ознака порядної компанії – докладний опис і про роботодавця, і про майбутню роботу. Іноді до занудства. Але краще так, ніж манівцями, загальними фразами – аби геть не забрехатися. Вакансія, яка мімікрує "під порядну", наповнена загальними фразами про роботу, які складають враження ніби все ок. Але уважне читання не знайде там конкретики або цифр, що надають впевненості. Лозунги, обіцянки і загальні фрази:

Опис вакансії (скриншот)

Або такий описовий характер об’яви:

Опис робочих обов'язків (скриншот)

Чи взагалі – все дуже коротко і геть незрозуміле. Але коли телефонуєш представнику роботодавця, та солодкоголоса сирена обіцяє стільки, що не зчувся, як наобіцяв те, на що і не хотів погоджуватися. Але якщо усні обіцянки роботодавця – то тільки для поліпшення комунікації, за ваші слова доведеться відповідати на всі 100%.

Ще одна ознака – висока заробітна платня. Зазвичай, вища за аналоги. І без зрозумілих пояснень – чому. Наприклад, якщо кур’єр може отримувати більш, ніж 30 тисяч, але навряд чи більш як 60 тисяч, сума в 100 тисяч без пояснень, за що така доплата може викликати сумнів.

Як і оклад менеджера з продажів з другого скриншоту – роботодавець пропонує 40-80 тисяч кандидатам без досвіду роботи, просто з впевненим знанням іноземної мови.

Іноді можливий варіант, коли сума не здається захмарною, але зайнятість неповна.

Ще один скандал супроводжував шахраїв, які пропонували просту роботу, всього декілька годин на день, за винагороду, що дорівнювала базовій зарплаті на повний робочий день.

Дотичною до явного шахрайства є схема "економний роботодавець".

Це коли роботодавець пропонує віддалену роботу – типу отакого оператора чату, як на попередньому скриншоті. Але оплата досить скромна, і від працівника потребують працювати на власному ноутбуці чи смартфоні, з власною гарнітурою, мати потужний інтернет і жодних проблем зі світлом та живленням. Тобто роботодавець отримує потрібний йому результат, не вкладаючись в обладнання і не сплачуючи за його експлуатацію.

Опис вакансії (скриншот)

або

Опис вакансії (скриншот)

Ну і далі кожен вибирає для себе власні "тривожні дзвіночки".

Комусь це перелік обов'язків завдовжки з проспект Героїв Харкова (доведеться працювати за трьох і лише одну зарплату, відповідати за все, не маючи жодних прав тощо). Для когось – праця лише на відсоток (не завжди маєш, наприклад, змогу отримати саме той товар, який добре продається, або отримати його вчасно, але "розплачуватися" доведеться саме тобі). Дехто проти відряджень, бо не завжди вони нормально оплачуються і тому виливаються у суцільні збитки. Люди досвідчені завжди питають, чи оплачується понаднормова робота – і за яким тарифом.

Висновок – після ознайомлення з текстом вакансії ви маєте чітко розуміти, яку саме роботу, на яких умовах і у якого роботодавця вам пропонують виконувати. Варто подивитися сайт компанії, сторінки компанії в соцмережах. Маєте уточнювальні запитання – фіксуйте і не стидайтеся розпитувати представника роботодавця про важливі для вас моменти.

Добре, коли ваш співрозмовник може щиро сказати, що чогось не знає, але готовий пошукати відповідь та повернутися з нею до вас. Фахівець, який не маніпулює, не давить, а спілкується на партнерських засадах і поважає вашу позицію.

І не спішіть.

Маніпулятори намагаються тиснути або пришвидшувати ухвалення рішення аби знизити вашу критичність сприйняття. Не соромтеся брати час на роздум, шукати альтернативні джерела інформації й приймати виважені системні рішення.