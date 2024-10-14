Вместо блестящих перспектив – тюрьма. Как распознать вакансии от мошенников

О каких опасностях при поиске работы следует знать

Сайты по трудоустройству не жалеют громких слов, описывая текущую ситуацию с вакансиями: "украинцам предлагают потрясающее количество вакансий", "сезон активного найма не просто стартовал, а сделал это сверхзвуковой скоростью".

На языке цифр это означает, что работодатели разместили еще больше предложений – 117 683 вакансий за сентябрь только на одном из крупных сайтов по трудоустройству. И на другом почти столько же. Но значит ли эта радостная новость, что работу стало найти легче или проще? Вряд ли. И вот почему.

В нестабильные времена активизируются мошенники. Рассчитывая на нашу тревожность, они делают предложения, которые не просто не позволяют спокойно работать и хорошо зарабатывать, но и могут вогнать в беду.

Начнём с примера.

Мой сын, студент, ищет подработку. И поскольку хочет совмещать обучение и работу, выбор у него небогат. Одно из объявлений привлекло его внимание, и он прислал его мне.

Вакансия курьера (скриншот)

Дальше пересказывать текст вакансии смысла нет – сплошной "шоколад" и блестящие перспективы.

Да, для наивных людей, которые искренне верят, что рядовой курьер имеет возможность получать зарплату руководителя, просто перевозя груз туда-сюда.

Несколько лет назад был громкий скандал с предыдущей версией объявлений о найме курьеров – тогда наивным людям говорили, что они будут доставлять лекарства и парфюмерию. Оказалось, что это были наркотики, а работников ждала тюрьма на достаточно серьезные сроки.

Как же не попасть в беду

Базовое правило – очень внимательно читать текст вакансии и проверять его на адекватность. Золотой признак порядочной компании – подробное описание и о работодателе, и о будущей работе. Иногда к занудству. Но лучше так, чем окольными путями, общими фразами – чтобы не завраться. Вакансия, которая мимикрирует "под порядочную", наполнена общими фразами о работе, которые создают впечатление будто бы все ок. Но внимательное чтение не найдет там конкретики или цифр, придающих уверенность. Лозунги, обещания и общие фразы:

Описание вакансии (скриншот)

Или такой описательный характер объявления:

Описание рабочих обязанностей (скриншот)

Или вообще – все очень коротко и совершенно непонятно. Но когда звонишь по телефону представителю работодателя, сладкоголосая сирена обещает столько, что не заметил, как наобещал то, на что и не хотел соглашаться. Но если устные обещания работодателя – только для улучшения коммуникации, за ваши слова придется отвечать на все 100%.

Еще один признак – высокая заработная плата. Обычно выше аналогов. И без вразумительных объяснений – почему. Например, если курьер может получать более 30 тысяч, но вряд ли более 60 тысяч, сумма в 100 тысяч без объяснений, за что такая доплата может вызывать сомнение.

Как и оклад менеджера по продажам со второго скриншота – работодатель предлагает 40-80 тысяч кандидатам без опыта работы, просто с уверенным знанием иностранного языка.

Иногда возможен вариант, когда сумма не кажется облачной, но занятость неполная.

Еще один скандал сопровождал мошенников, предлагавших простую работу, всего несколько часов в день, за вознаграждение, равное базовой зарплате на полный рабочий день.

Причастной к явному мошенничеству является схема "экономный работодатель".

Это когда работодатель предлагает удаленную работу – типа такого оператора чата, как на предыдущем скриншоте. Но оплата достаточно скромная, и от работника требуют работать на собственном ноутбуке или смартфоне, с собственной гарнитурой, иметь мощный интернет и никаких проблем со светом и энергопитанием. То есть работодатель получает нужный ему результат, не вкладываясь в оборудование и не оплачивая его эксплуатацию.

Описание вакансии (скриншот)

или

Описание вакансии (скриншот)

Ну и дальше каждый выбирает для себя собственные "тревожные колокольчики".

Кому-то это перечень обязанностей длиной с проспект Героев Харькова (придется работать за троих и только одну зарплату, отвечать за все, не имея никаких прав и т.п.). Для кого-то – труд только на процент (не всегда имеешь, например, возможность получить именно тот товар, который хорошо продается, или получить его вовремя, но "расплачиваться" придется именно тебе). Некоторые против командировок, потому что не всегда они нормально оплачиваются и поэтому выливаются в сплошные убытки. Люди опытные всегда спрашивают, оплачивается ли сверхурочная работа – и по какому тарифу.

Вывод – после ознакомления с текстом вакансии вы должны четко понимать, какую именно работу, на каких условиях и у какого работодателя вам предлагают выполнять. Следует посмотреть сайт компании, страницы компании в соцсетях. Есть уточняющие вопросы – фиксируйте и не стесняйтесь расспрашивать представителя работодателя о важных для вас моментах.

Хорошо, когда ваш собеседник может откровенно сказать, что чего-то не знает, но готов поискать ответ и вернуться с ним к вам. Специалист, который не манипулирует, не давит, а общается на партнерских началах и уважает вашу позицию.

И не торопитесь.

Манипуляторы пытаются давить или ускорять принятие решения, чтобы снизить вашу критичность восприятия. Не стесняйтесь брать время на размышление, искать альтернативные источники информации и принимать взвешенные системные решения.