Замість 18 типів закладів професійної освіти буде два: уряд підготував реформу

"Замість 18 типів закладів професійної освіти з’явиться два. Це буде професійний коледж та навчальний центр. А здобувачі професійної освіти отримають статус студентів та курсантів", - повідомив він.

За його словами, передбачається оновлений зміст та гнучка система реагування на потреби ринку праці. Модульна структура освітніх програм дасть можливість здобувати професійну кваліфікацію за короткостроковими програмами.

Також проєкт збільшує фінансову автономію та посилює взаємодію закладів професійної освіти з бізнесом. "Зокрема, через спільні інвестиційні проєкти. Даємо можливість самостійно управляти коштами, затверджувати штатні розписи та відходити від тарифної сітки", - додав Шмигаль.

Прем'єр висловив надію, що парламент підтримає цей проєкт закону.

Шмигаль також повідомив, що в Україні обладнали близько 100 майстерень профтехів. "Плануємо цього року оновити ще до сотні, на це в бюджеті передбачено більше 500 млн гривень", - розповів він.