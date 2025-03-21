Вместо 18 типов учреждений профобразования будет два: Кабмин подготовил реформу

Законопроектом Кабинета министров "О профессиональном образовании" предусмотрено создание новой системы и сокращение типов учреждение. Решение должна поддержать Верховная Рада.
Об этом завил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой его заявление во время заседания правительства.
"Вместо 18 типов учреждений профессионального образования появится два. Это будет профессиональный колледж и учебный центр. А соискатели профессионального образования получат статус студентов и курсантов", - сообщил он.
По его словам, предполагается обновленное содержание и гибкая система реагирования на потребности рынка труда. Модульная структура образовательных программ даст возможность получать профессиональную квалификацию по краткосрочным программам.
Также проект увеличивает финансовую автономию и усиливает взаимодействие учреждений профессионального образования с бизнесом. "В частности, через совместные инвестиционные проекты. Даем возможность самостоятельно управлять средствами, утверждать штатные расписания и отходить от тарифной сетки", - добавил Шмыгаль.
Премьер выразил надежду, что парламент поддержит этот проект закона.
Шмыгаль также сообщил, что в Украине оборудовали около 100 мастерских профтехов. "Планируем в этом году обновить еще до сотни, на это в бюджете предусмотрено более 500 млн гривен", - рассказал он.
Напомним, в марте народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект о реформе профессионального образования. Действующий закон "О профессиональном (профессионально-техническом) образовании" был принят еще в 1998 году и, и по мнению депутатов, сейчас уже не соответствует потребностям.
Депутаты хотят ввести термины "профессиональное образование" вместо "профессионально-техническое образование", "студент" вместо "ученик", а также объединить 17 типов учреждений профессионально-технического образования, в том числе ПТУ, в "профессиональный колледж".