Замішаний мер Одеси та чиновники. Розкрито злочинну схему на майже 700 млн грн

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершила досудове розслідування щодо злочинної організації, яка завдала збитків на 689 млн гривень. Серед її учасників мер Одеси, чинні та колишні посадовці Одеської міськради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на САП .

Перед завершенням досудового розслідування протягом червня-липня 2023 року підозрюваним повідомили про зміни раніше повідомлених підозр, а також деякі з них повідомлено про нові підозри. Йдеться про факти отримання від керівника цієї злочинної групи хабаря у вигляді об'єктів нерухомості.

У ході досудового розслідування вдалося з'ясувати, що протягом 2016-2019 років підозрювані розробили злочинну схему заволодіння коштами місцевого бюджету та земельними ділянками для подальшої забудови.

Так, земельні ділянки на території Одеси передавалися в оренду в обхід конкурсу виключно заздалегідь узгодженим забудовникам. Забудовники, своєю чергою, сплачували кошти або передавали майно (квартири, нежитлові приміщення) зловмисникам, які через чиновників в Одеській міській раді забезпечували ухвалення відповідного рішення на передачу в оренду зазначених ділянок.

"Загальний розмір завданих збитків за цими епізодами за результатами експертизи становить 689 млн грн.", - констатували у САП.

Крім того, в ході розслідування встановлено факти легалізації коштів, одержаних злочинною організацією від скоєння інших кримінальних правопорушень.

Крім того, із зазначеного кримінального провадження виділено матеріали досудового розслідування щодо колишнього голови прокуратури Одеської області. Він підозрюється у незаконному заволодінні землею в Одесі, а також отриманні від представника компанії-забудовника хабаря у вигляді квартири.