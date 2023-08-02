Замешан мэр Одессы и чиновники. Раскрыта преступная схема на почти 700 млн грн

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершила досудебное расследование по преступной организации, нанесшей ущерб на 689 млн гривен. Среди ее участников мэр Одессы, действующие и бывшие чиновники Одесского горсовета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на САП .

Так, прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования и поручил детективам НАБУ открыть материалы в уголовном производстве по фактам завладения земли города Одессы.

"Среди подозреваемых лиц мэр Одессы, его бывший заместитель, бывшие глава департамента коммунальной собственности Одесского горсовета и его заместитель, а также другие лица - представители обществ-застройщиков и участники преступной организации - частные лица", - говорится в сообщении.

Перед завершением досудебного расследования в течение июня-июля 2023 года подозреваемым сообщили об изменениях ранее сообщенных подозрений, а также некоторые из них уведомлены о новых подозрениях. Речь идет о фактах получения от руководителя этой преступной группы взятки в виде объектов недвижимости.

В ходе досудебного расследования удалось выяснить, что в течение 2016-2019 годов подозреваемые разработали преступную схему завладения средствами местного бюджета и земельными участками для дальнейшей застройки.

Так, земельные участки на территории Одессы передавались в аренду в обход конкурса исключительно заранее согласованным застройщикам. Застройщики, в свою очередь, платили средства или передавали имущество (квартиры, нежилые помещения) злоумышленникам, которые через чиновников в Одесском городском совете, обеспечивали принятие соответствующего решения на передачу в аренду указанных участков.

"Общий размер причиненного ущерба по этим эпизодам по результатам экспертизы составляет 689 млн грн.", - констатировали в САП.

Кроме того, в ходе расследования установлены факты легализации денежных средств, полученных преступной организацией от совершения других уголовных правонарушений.

Кроме того, из указанного уголовного производства выделены материалы досудебного расследования в отношении бывшего главы прокуратуры Одесской области. Он подозревается в незаконном завладении землей в Одессе, а также в получении от представителя компании-застройщика взятки в виде квартиры.