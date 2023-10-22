Замінити закордонний паспорт можна за межами України: алгоритм дій

Кожен громадянин України має право на отримання закордонного паспорта незалежно від його місцеперебування.

Послуга оформлення закордонного паспорта наразі є однією з-поміж тих, що мають найбільший попит серед громадян України за кордоном.

Закордонний паспорт за кордоном можна оформити:

у дипломатичних установах України;

у Центрах обслуговування громадян "Паспортний сервіс" у Варшаві, Вроцлаві, Кракові, Гданську, Празі та Братиславі (перелік та географія Центрів постійно доповнюється та змінюється; більш детально за посиланням).

Коли є потреба в обміні наявного закордонного паспорта:

закінчення строку дії паспорта;

зміни інформації, внесеної до паспорта (у тому числі у зв’язку зі зміною написання латинськими літерами складових імені “прізвище”, “ім’я” у документах, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України);

виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта;

непридатності паспорта для подальшого використання (пошкодження, закінчення вільних сторінок).

Оформлення нового закордонного паспорта здійснюється також у випадку втрати або викрадення попереднього паспорта.

Проте, в міністерстві нагадали, що громадянин України не може мати більш як два паспорти для виїзду за кордон.

Строк дії закордонного паспорта

Закордонний паспорт оформлюється особам, які не досягли 16-річного віку, на чотири роки, а особам, які досягли 16-річного віку, - на десять років.

Оформити свій перший закордонний паспорт громадянин України може у будь-якому віці, починаючи від народження.

Важлива інформація

Консульські послуги надаються лише за попереднім онлайн-записом: ЗАПИС НА ПРИЙОМ.

При подачі документів на оформлення паспорта необхідно надати копії всіх документів, які пред'являються в оригіналі.

Скільки чекати на новий паспорт

При зверненні до закордонної дипломатичної установи України виготовлення паспорта триває до трьох місяців.

"Водночас просимо з розумінням ставитись до можливих затримок із доставленням паспортів з України до країни Вашого перебування/проживання в умовах воєнного стану, - додали в міністерстві

Раніше Державна міграційна служба запровадила сервіс для перевірки продовження строку перебування або тимчасового проживання в Україні. Перевірити дійсність відміток про продовження строку перебування та тимчасового проживання можна за допомогою електронного сервісу.

Також ми писали, що українці за кордоном, які звертатимуться до паспортних сервісів у містах Прага та Кельн, зможуть зареєструватися в онлайн-черзі лише за допомогою FaceID. Таку перевірку запровадили тимчасово, щоб запобігти шахрайству.

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